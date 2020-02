Une croisière sur l'Aranui à prix Salon

Au final, avec ces réductions, une croisière pourra être acheté dès 300 339 Fcfp en dortoirs. Pour 13 jours et 12 nuits aux Marquises et aux Tuamotu sur l'Aranui 5, incluant tous les repas, le vin de table et les excursions. Le même voyage coûtera 407 049 Fcfp par personne en cabine. "Au final, ça ne coûte que 23 000 francs par jour de croisière en dortoir, ou 31 000 francs par jour en cabine. Avec l'hébergement, les repas, les excursions et les billets d'avions, c'est sans doute la façon la moins chère et la plus luxueuse de visiter neuf îles des archipels de la Société, des Tuamotu et des Marquises" calcule Romina.



Ces promotions s'appliquent à sept voyages vers les Marquises, mais aussi sur un voyage spécial Îles-sous-le-Vent qui voguera du 8 au 19 mai 2021. Il s'agit d'une première pour l'Aranui 5 sur ce trajet qui parcourra trois îles des Tuamotu avant de découvrir les merveilles de Raiatea, Taha'a, Maupiti, Bora Bora, Huahine et Moorea.



Découvrez des îles éloignées, jusqu’aux îles Cook et à Pitcairn



Amoureux des différentes cultures polynésiennes et à la recherche d’authenticité, l’Aranui 5 visitera 11 nouvelles îles en 2021. Certaines seront très éloignées, puisque le navire effectuera une sortie à l’étranger du 4 au 16 septembre 2021 : destination les îles Cook ! Il vous faudra un passeport à jour, mais cette croisière internationale en vaudra le coup. Elle commencera par nos voisins de l’ouest avec la visite de Aitutaki et de Rarotonga aux îles Cook. Ensuite elle ira au sud, jusqu’aux Australes, pour découvrir Rapa, Rurutu et Raivavae. Avec un arrêt à Ana'a pour de derniers paysages, croyances, danses et langues à découvrir avant de rentrer à Tahiti.