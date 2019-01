Une crêpe party entre Miss France

PARIS, le 29 janvier 2019. Laury Thilleman (Miss Bretagne 2010 et Miss France 2011) a convié Vaimalama Chaves, Miss France 2019 à une crêpe party.



La petite amie du chef Juan Arbelaez (ex-Top Chef sur M6) a ainsi publié sur son compte Instagram un cliché de ce petit instant gourmand. "Intronisation bretonne réussie" , a commenté Laury Thilleman.



Un cliché qui nous fait bien plaisir car on est heureux de voir que Vaimalama Chaves s'intègre bien dans la famille Miss France et s'est fait des amies.