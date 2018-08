Une course sur la piste de la Tontouta

PAPEETE, le 31 juillet 2018 - Un évènement inédit a été organisé le 21 juillet dernier en Nouvelle-Calédonie : une course à pied sur la piste d’atterrissage de l’aéroport international de Nouméa.



La course qui comptait 508 inscrits, s’est déroulée entre le décollage et l’atterrissage de deux vols, espacés de plus de 3h. Seuls quelques aéroports à travers le monde l’ont réalisé, et c’était une première en outremer. Cette course a été organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédonie, à l’occasion des 50 ans de sa gestion de l’aéroport international.