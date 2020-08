Une course écologique sur l'île soeur

« La mission pour les participants était de filmer en « Facebook Live » des sociétés ou des associations locales qui travaillent avec la nature tout en la préservant. C’est important qu’une entreprise aille vers l’écologie. On veut montrer qu’on peut travailler en mettant en lumière la nature sans la détruire, ni la polluer » explique Laiza Pautehia, l’organisatrice de cette course, avant d’ajouter que « le but de notre mouvement à travers ce genre d’action est de participer à la relance économique et de s’orienter vers les circuits courts. Qui dit circuit court dit moins de gaz à effet de serre et une réduction de l’impact carbone ».

Les participants de cette course tirent un bilan très positif de cette journée : « C’était intéressant de voir comment ces sociétés font du bien à l’environnement. J’ai vu par exemple Moz Canyoning Adventure (qui fait des sorties ludiques dans les vallées de Moorea). J’ai non seulement appris que le canyoning existe à Moorea mais en plus, ils nettoient les vallées et les rivières. C’est bien pour l’environnement » a déclaré Vehia Wheeler, une des participantes.

Les membres du mouvement citoyen pour le climat espèrent aussi, suite à la crise économique et sanitaire, susciter des vocations afin d’attirer la population vers la création d’entreprises en rapport avec l’écologie.