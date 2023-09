Une course contre le suicide ce dimanche

Tahiti, le 6 septembre 2023 – Ce dimanche, la 8e édition de la Rando Cyclo sera organisée par l'AS Pirae Cyclisme et SOS Suicide Polynésie. Cet événement a pour objectif de sensibiliser la population aux problèmes liés au suicide. Départ 7 heures dans les jardins de la mairie de Pirae.



À l'occasion de la journée internationale de la prévention au suicide, l'AS Pirae Cyclisme s'est associée avec SOS Suicide Polynésie pour organiser ce dimanche, la 8e édition de la Rando Cyclo. Cet événement prendra la forme d'un tour de l'île à vélo afin de sensibiliser la population aux problèmes liés au suicide. Le départ se tiendra à 7 heures dans les jardins de la mairie de PiraeL La manifestation est ouverte à tous. Cette course s'inscrit dans un cadre mondial, avec "Cycle around the globe" organisé par l’Association Internationale pour la prévention au suicide (IASP). La plus importante manifestation qui soutient la lutte contre le suicide.



Chaque kilomètre parcouru par les participants de Rando Cyclo sera d'ailleurs comptabilisé par l'IASP. Les années précédentes, Tahiti s’était classée parmi les meilleurs au rang mondial du mouvement “Cycle Around The Globe”.

Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 6 Septembre 2023 à 19:01 | Lu 125 fois