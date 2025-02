Une consultation citoyenne en ligne sur la gestion des ressources marines

Tahiti, le 17 février 2025 - Dans le cadre de la 3ème Conférence des Nations Unies sur l'Océan, qui se tiendra à Nice au mois de juin prochain, le Cesec lance une consultation citoyenne en ligne. L'objectif ? Recueillir l'avis de la population sur les enjeux liés à la préservation et l'exploitation durable de l'espace maritime polynésien.



" Partagé depuis des millénaires avec les peuples de Te Moana Nui a Hiva, notre Océan est aujourd'hui confronté à de nombreux défis " assure le Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) de Polynésie française. Pollution, surpêche, changement climatique, préservation de la biodiversité, mais aussi développement économique, ou encore exploitation des ressources et souveraineté alimentaire, le Cesec s'interroge sur la façon de concilier protection et exploitation durable de l'Océan, ainsi que sur la place des savoirs traditionnels dans l'équation. Afin de l'aider dans ses réflexions, le Cesec souhaite recueillir l'avis de la population sur ces différents enjeux au travers d'une consultation citoyenne en ligne, dont le lien est disponible sur la page Facebook de l'institution. Les réponses seront prises en compte et ajoutées au projet de rapport du Cesec intitulé " Le développement durable Te Moana Nui a Hiva, notre patrimoine marin, entre préservation et exploitation ", qui devrait être soumis à la Conférence des Nations Unies sur l'Océan (UNOC3) à Nice, au mois de juin prochain.