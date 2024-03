Une commerçante tuée par balle à Pointe-à-Pitre Une commerçante tuée par balle à Pointe-à-Pitre

Pointe-à-Pitre, France | AFP | samedi 16/03/2024 - Une restauratrice de Pointe-à-Pitre a été tuée par balle lors d’un braquage, dans la nuit de vendredi à samedi, a-t-on appris auprès du Parquet.



"Une femme de 54 ans, qui tenait un bar-restaurant, a été tuée en plein service, dans la nuit de vendredi à samedi, à Pointe-à-Pitre, lors d’un vol avec arme à feu, commis par deux hommes aux visages dissimulés", a précisé à l’AFP Caroline Calbo, procureure de la République de Pointe-à-Pitre.



La victime, tuée alors que des clients se trouvaient dans l’établissement, était "en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours", selon les pompiers, et a été "déclarée décédée par le médecin SMUR".



"La brigade criminelle a été saisie" et "une autopsie est prévue", a précisé le parquet de Pointe-à-Pitre. Les suspects sont toujours recherchés.



En Guadeloupe, le taux d'homicide pour 100.000 habitants a atteint 9,4 en 2023, en hausse de 33,3% par rapport à l'année précédente dans ce département où, comme en Martinique, les armes à feu circulent de plus en plus, selon plusieurs sources policières.