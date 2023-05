Une classe de Tipaerui en séjour à Hao

Hao le 2 mai 2023 - Une classe du collège de Tipaerui découvre le temps d’une semaine l’atoll de Hao et ses particularités. L’occasion pour ces jeunes collégiens de faire un geste citoyen en faisant vivre le devoir de mémoire à travers un drapeau de la résistance française.



Arrivée mercredi 26 avril sur l’atoll de Hao, une classe de 4e spécialisée dans le développement durable du collège de Tipaerui entamait une semaine d’immersion sur l’atoll des Tuamotu. Composée de 34 élèves et trois accompagnateurs, le groupe scolaire a trois thématiques particulières à étudier sur place qui portent sur la production énergétique, la production d’eau douce et la gestion des déchets. Pour ce faire les élèves ont tout un circuit de visites à effectuer tout au long de leur séjour. Au programme : la visite de la centrale électrique, de l’osmoseur du collège ou encore celle des entrepôts communaux pour le recyclage des déchets. Arrivée mercredi 26 avril sur l’atoll de Hao, une classe de 4e spécialisée dans le développement durable du collège de Tipaerui entamait une semaine d’immersion sur l’atoll des Tuamotu. Composée de 34 élèves et trois accompagnateurs, le groupe scolaire a trois thématiques particulières à étudier sur place qui portent sur la production énergétique, la production d’eau douce et la gestion des déchets. Pour ce faire les élèves ont tout un circuit de visites à effectuer tout au long de leur séjour. Au programme : la visite de la centrale électrique, de l’osmoseur du collège ou encore celle des entrepôts communaux pour le recyclage des déchets.



Mais que serait une visite sur l’atoll de Hao sans un passage désormais incontournable à la nouvelle 4e compagnie du RSMA ? Le groupe a donc été accueilli jeudi dernier par le capitaine Lionnel, chef de la toute nouvelle compagnie du Régiment du service militaire adapté de Hao. Il a ainsi pu expliquer à ces jeunes le fonctionnement du RSMA mais aussi les enjeux de cette compagnie par rapport aux défis climatiques sur un atoll en leur présentant, par exemple, les deux prochaines filières qui vont ouvrir à savoir celles d’éco-lodge et de l’énergie renouvelable. Mais que serait une visite sur l’atoll de Hao sans un passage désormais incontournable à la nouvelle 4e compagnie du RSMA ? Le groupe a donc été accueilli jeudi dernier par le capitaine Lionnel, chef de la toute nouvelle compagnie du Régiment du service militaire adapté de Hao. Il a ainsi pu expliquer à ces jeunes le fonctionnement du RSMA mais aussi les enjeux de cette compagnie par rapport aux défis climatiques sur un atoll en leur présentant, par exemple, les deux prochaines filières qui vont ouvrir à savoir celles d’éco-lodge et de l’énergie renouvelable.



Découverte et devoir de mémoire.



À l’occasion de leur visite au RSMA les élèves de Tipaerui et leur professeur madame Géraldine Faure avaient prévu le coup et ne sont pas venus les mains vide. Ils ont emmené dans leurs bagages un drapeau français de la résistance mis à disposition par l’association du Souvenir français. Depuis quelques années, cette association passe des conventions avec des établissements scolaires afin de donner une seconde vie à ces drapeaux de la résistance française car beaucoup d’entre eux prenaient la poussière à l’abri des regards. À l’occasion de leur visite au RSMA les élèves de Tipaerui et leur professeur madame Géraldine Faure avaient prévu le coup et ne sont pas venus les mains vide. Ils ont emmené dans leurs bagages un drapeau français de la résistance mis à disposition par l’association du Souvenir français. Depuis quelques années, cette association passe des conventions avec des établissements scolaires afin de donner une seconde vie à ces drapeaux de la résistance française car beaucoup d’entre eux prenaient la poussière à l’abri des regards.



Jeudi après-midi, les élèves du collège de Tipaerui en compagnie des militaires du RSMA se sont recueillis au monument aux morts de l’atoll afin de faire une petite cérémonie de mémoire. “Ce drapeaux-là, ça fait trois ans qu’on l’a au collège”, explique Géraldine Faure, enseignante au collège de Tipaerui. “La remise officielle a été faite dans les jardins de l’assemblée au mois d’octobre 2020 et ça fait trois ans qu’on le sort à toutes les cérémonies 11-Novembre, 8-Mai, Anzac day. Nous sommes aujourd’hui à Hao et à la fin de l’année, à l’occasion d’une petite cérémonie le général Denis Michel va reprendre le drapeau et le remettre à un autre collège pour qu’il puisse le faire vivre comme on l’a fait pendant trois ans à travers différentes cérémonies.” Jeudi après-midi, les élèves du collège de Tipaerui en compagnie des militaires du RSMA se sont recueillis au monument aux morts de l’atoll afin de faire une petite cérémonie de mémoire. “Ce drapeaux-là, ça fait trois ans qu’on l’a au collège”, explique Géraldine Faure, enseignante au collège de Tipaerui. “La remise officielle a été faite dans les jardins de l’assemblée au mois d’octobre 2020 et ça fait trois ans qu’on le sort à toutes les cérémonies 11-Novembre, 8-Mai, Anzac day. Nous sommes aujourd’hui à Hao et à la fin de l’année, à l’occasion d’une petite cérémonie le général Denis Michel va reprendre le drapeau et le remettre à un autre collège pour qu’il puisse le faire vivre comme on l’a fait pendant trois ans à travers différentes cérémonies.”



Pour le capitaine Lionnel, chef de la 4e compagnie du RSMA, ce genre de cérémonies “est important surtout pour ces jeunes. Cela nous fait une répétition avant le 8-Mai, mais nous sommes contents de pouvoir accueillir cette classe de Tipaerui avec ce drapeau historique, et l’on espère que dès la rentrée prochaine une classe défense pourra s’ouvrir sur l’atoll”. Pour le capitaine Lionnel, chef de la 4e compagnie du RSMA, ce genre de cérémonies “est important surtout pour ces jeunes. Cela nous fait une répétition avant le 8-Mai, mais nous sommes contents de pouvoir accueillir cette classe de Tipaerui avec ce drapeau historique, et l’on espère que dès la rentrée prochaine une classe défense pourra s’ouvrir sur l’atoll”.





Rédigé par Teraumihi Tane. le Mardi 2 Mai 2023 à 20:10 | Lu 173 fois