Une charte du bon usage de l’océan

Tahiti, le 30 juillet 2026 - À l’approche de la saison des baleines, l’association Oceania lance la plateforme officielle d’engagement de la Charte des bonnes pratiques de navigation “Naviguer ensemble dans le sanctuaire des baleines”. Cette initiative invite l’ensemble des usagers de la mer en Polynésie française à découvrir la Charte, à s’engager en la signant en ligne et à contribuer collectivement à une navigation plus responsable dans les eaux fréquentées par les cétacés.
La Charte est désormais accessible à tous sur une plateforme dédiée, qui présente ses engagements, ses objectifs et les acteurs qui choisissent de la soutenir.
La protection des baleines et des autres cétacés repose sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs qui fréquentent le milieu marin. Professionnels du tourisme, armateurs, pêcheurs, plaisanciers, associations, institutions, scientifiques, acteurs culturels et citoyens sont tous concernés par les pratiques de navigation et les comportements adoptés en mer.
La Charte “Naviguer ensemble dans le sanctuaire des baleines” propose ainsi un cadre commun pour partager les bonnes pratiques, favoriser le dialogue entre les différents usagers de la mer et encourager chacun à agir à son échelle.
Construite à l’issue d’une démarche de concertation ayant réuni 57 acteurs du territoire en mars 2026, elle s’articule autour de quatre grands engagements : l’amélioration des pratiques de navigation afin de réduire les risques de collision ; la préservation de l’environnement acoustique sous-marin en limitant les nuisances sonores ; l’encouragement à la responsabilité et l’amélioration continue des comportements en mer et la transmission des savoirs ; et la valorisation de la culture océanienne.
Chacun peut devenir signataire de la Charte en se rendant sur l’adresse https://sites.google.com/asso-oceania.com/charte-navigation-baleine?usp=sharing.
Afin d’accompagner la mise en œuvre et l’évolution de la Charte, un Comité de gestion a été officiellement installé et s’est réuni pour la première fois le 6 juillet dernier. Il rassemble 15 membres volontaires représentant différentes catégories d’acteurs concernés par les enjeux de navigation et de protection des cétacés (associations de protection de l'environnement, monde scientifique, usagers de la mer, référents culturels, les institutions et les usagers)
La Charte a vocation à rassembler progressivement un nombre croissant d'acteurs autour d'engagements communs pour une meilleure cohabitation entre les activités humaines et les cétacés.
La Charte est désormais accessible à tous sur une plateforme dédiée, qui présente ses engagements, ses objectifs et les acteurs qui choisissent de la soutenir.
La protection des baleines et des autres cétacés repose sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs qui fréquentent le milieu marin. Professionnels du tourisme, armateurs, pêcheurs, plaisanciers, associations, institutions, scientifiques, acteurs culturels et citoyens sont tous concernés par les pratiques de navigation et les comportements adoptés en mer.
La Charte “Naviguer ensemble dans le sanctuaire des baleines” propose ainsi un cadre commun pour partager les bonnes pratiques, favoriser le dialogue entre les différents usagers de la mer et encourager chacun à agir à son échelle.
Construite à l’issue d’une démarche de concertation ayant réuni 57 acteurs du territoire en mars 2026, elle s’articule autour de quatre grands engagements : l’amélioration des pratiques de navigation afin de réduire les risques de collision ; la préservation de l’environnement acoustique sous-marin en limitant les nuisances sonores ; l’encouragement à la responsabilité et l’amélioration continue des comportements en mer et la transmission des savoirs ; et la valorisation de la culture océanienne.
Chacun peut devenir signataire de la Charte en se rendant sur l’adresse https://sites.google.com/asso-oceania.com/charte-navigation-baleine?usp=sharing.
Afin d’accompagner la mise en œuvre et l’évolution de la Charte, un Comité de gestion a été officiellement installé et s’est réuni pour la première fois le 6 juillet dernier. Il rassemble 15 membres volontaires représentant différentes catégories d’acteurs concernés par les enjeux de navigation et de protection des cétacés (associations de protection de l'environnement, monde scientifique, usagers de la mer, référents culturels, les institutions et les usagers)
La Charte a vocation à rassembler progressivement un nombre croissant d'acteurs autour d'engagements communs pour une meilleure cohabitation entre les activités humaines et les cétacés.