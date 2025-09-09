

Une cérémonie haute en couleur

Tahiti, le 15 septembre 2025 - Les Oceania de boxe 2025 sont officiellement lancés. Ce lundi soir, à l’école hôtelière de Punaauia, toutes les délégations se sont retrouvées dans l’amphithéâtre pour participer à la cérémonie d’ouverture. Après les discours officiels, elles se sont présentées en apportant chacune une part de leur culture, de leur danse ou de leur musique. Une belle cérémonie avant de se lancer dans des combats intenses durant quatre jours. Les oppositions ont aussi été dévoilées. Nos ‘aito savent à quoi s’attendre.



La traditionnelle cérémonie d’ouverture des Oceania de boxe s’est déroulée ce lundi soir dans l’amphithéâtre de l’école hôtelière de Punaauia. Les treize nations présentes pour ces Oceania étaient là, toutes en tenue représentant leur pays. Les officiels étaient présents aussi, car les oppositions ont été annoncées, pour le plus grand bonheur des athlètes.



“J’ai eu de la chance au tirage au sort, car je vais directement en finale. Je vais pouvoir assister au combat qui décidera de mon futur adversaire. Ce sera soit un Australien, soit un Papou. J’ai hâte de combattre, ça fait longtemps que l’on s’entraîne pour ça et j’espère ramener la médaille d’or au pays”, déclarait Matéo Poullet-Osier, l’un des fers de lance de la délégation tahitienne.



De son côté, Nikee Cummings, vice-champion du monde en -50 kg, devra passer par les demi-finales : “Je vais combattre un Kiribatien. Je ne le connais pas, mais ce n’est pas grave. Je prends tous les combats comme une finale et je veux être le premier à ramener l’or au pays.”



Jordane Tessier sera elle aussi opposée à une boxeuse de Papouasie Nouvelle-Guinée. Heureuse finalement de combattre dans sa catégorie, elle attend ce match avec impatience : “C’est la première fois que je vais combattre une étrangère. Je suis contente d’être redescendue en -54 kg, car c’est ma catégorie. Même si j’étais prévue en -57 kg, je me sens bien et il va falloir être très rapide dans le combat si je veux aller en finale et décrocher une médaille.”



Avec la plus grosse délégation représentée aux côtés des Australiens, les boxeurs et boxeuses polynésiens débuteront les combats dès ce mardi. Certains attaqueront dès les quarts de finale, selon leur catégorie et le nombre de participants. D’autres iront directement en demi-finale, comme le jeune espoir en -75 kg, Manatoa Guillemet, qui sera opposé lui aussi à un boxeur de Papouasie Nouvelle-Guinée, qui compte une importante délégation. Tukea Cowan, en -67 kg, rencontrera quant à lui un boxeur de Niue.



Mais avant les combats, le partage et le respect étaient de mise lors d’une cérémonie où les différentes délégations ont participé à leur manière : en chantant, en dansant ou en exécutant le traditionnel haka. Un beau moment d’échange culturel qui définit parfaitement l’état d’esprit du Pacifique.





Rédigé par Manu Rodor le Lundi 15 Septembre 2025 à 19:21 | Lu 232 fois



