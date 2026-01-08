

Une centaine d'espèces animales anciennes inconnues découvertes en Chine

Paris, France | AFP | mercredi 28/01/2026 - Près d'une centaine d'espèces animales anciennes encore inconnues ayant survécu à une extinction de masse il y a 500 millions d'années ont été mises au jour dans une carrière en Chine, une découverte "extraordinaire" pour les chercheurs.



"Nous avons collecté plus de 50.000 fossiles dans une petite carrière qui faisait 12 mètres de haut, 30 de long et 8 de large", a expliqué à l'AFP Han Zeng, de l'académie chinoise des sciences.



Ce site situé dans la province du Hunan, dans le Sud de la Chine, est "extraordinaire", a souligné l'auteur principal de l'article présentant ces découvertes et publié mercredi dans la revue Nature.



Dans cette petite fosse, entre 2021 et 2024, les chercheurs ont découvert 153 espèces animales fossilisées, dont 91 nouvelles, un trésor qui offre un éclairage précieux sur un épisode mystérieux de l'histoire de notre planète, car ces animaux ont traversé une période où le développement de la vie s'est arrêté brutalement, racontent les scientifiques.



M. Han décrit "une expérience merveilleuse quand nous avons réalisé que ces animaux étaient juste là sur la pierre". "Beaucoup de ces fossiles comportaient des parties molles, notamment des branchies, des intestins, des yeux et même des nerfs", a-t-il ajouté.



Parmi les espèces découvertes figurent de lointains ancêtres des vers, des éponges, des coraux et des méduses.



Ils ont également mis la main sur de nombreux arthropodes - une famille qui va de nos crabes actuels aux insectes - dont des créatures couvertes d'épines, aux yeux pédonculés appelées radiodontes, qui étaient les prédateurs suprêmes de l'époque.



- Le big bang de l'évolution -



La vie est apparue sur Terre il y a plus de 3,5 milliards d'années, mais celle-ci n'était pas grand chose d'autre qu'une couche de boue pendant la majeure partie des temps qui ont suivi.



Puis est intervenue le Cambrien, connu comme le big bang de l'évolution, il y a environ 540 millions d'années.



Soudain, la plupart des groupes d'animaux que nous connaissons à notre époque ont évolué et ont commencé à peupler les océans du monde. Cela concerne également les vertébrés, dont feront finalement partie les humains.



Cette explosion de vie a brutalement pris fin quand près de la moitié de tous ces nouveaux animaux a disparu il y a 513 millions d'années.



Il est communément admis que cette extinction de masse, dénommée l'extinction de Sinsk, a été causée par une baisse du niveau d'oxygène sur Terre.



Les animaux retrouvés dans la carrière chinoise, sont datés d'environ 512 million d'années, et ils représentent ainsi la première découverte majeure de fossiles mous ayant vécu juste après cette extinction.



Ces fossiles - baptisés +biote de Huayuan+ d'après le nom du comté où ils ont été découverts - "ouvrent une fenêtre sur ce qui a pu se passer", ajoute le chercheur.



- Préservés dans la cave -



Michael Lee, un biologiste de l'évolution du South Australian Museum, non impliqué dans la recherche, estime que "les nouveaux fossiles découverts en Chine démontrent que l'extinction de Sinsk a affecté plus gravement les eaux peu profondes".



"L'océan profond est un des milieux les plus stables à travers le temps géologique, de la même manière que la cave d'une maison est à l'abri des changements saisonniers et connaît moins de fluctuations de températures que le grenier", image Lee auprès de l'AFP.



M. Han et son équipe ont également été surpris de trouver dans la carrière chinoise certains animaux déjà observés au Canada, sur le site des schistes de Burgess, qui date d'une période précoce de l'explosion cambrienne.



Cela laisse supposer que ces animaux anciens étaient déjà capables de traverser les océans quasiment sur la moitié du globe.



L'extinction de Sinsk ne fait pas partie des cinq extinctions de masse qui ont jalonné l'histoire de la Terre.



Cependant M. Han estime qu'il y a des preuves d'au moins 18 extinctions de masse dans l'histoire de la planète, plaidant pour que plus d'attention soit portée à ces évènements destructeurs.



D'autant que les scientifiques ont déjà averti que la Terre traverse actuellement une nouvelle extinction de masse, causée cette fois-ci par les humains.

