Une cagnotte pour suivre son rêve

Brillante élève de l’Espace Cirque de Moorea, Moehana Vanaa, 15 ans, va intégrer au mois d’août la prestigieuse Ecole nationale du cirque de Montréal pour au moins deux ans. Elle devient ainsi la première Polynésienne à pouvoir rejoindre les meilleurs espoirs internationaux de cette école. Elle rêve de percer plus tard dans le milieu du cirque national, voire international, “afin de vivre de sa passion”. Ce cursus représente toutefois un investissement financier conséquent. En effet, sa famille devra prévoir la somme non négligeable de 1,5 million de francs pour payer son internat et les cours de la première année scolaire. La famille a donc fait les démarches pour obtenir une bourse d'études du territoire ou de l'Etat. "Cela aurait été une reconnaissance pour elle vu que c’est la première Polynésienne à entrer dans cette école. Mais elle n'y a pas droit parce qu'elle va étudier à l'étranger et pas en métropole. C’est dommage, car elle va peut-être plus tard représenter notre fenua dans le milieu du cirque national, voire international”, regrette Malvina Vanaa, la mère de Moehana.Mais elle ne baisse pas les bras et fait tout pour que sa fille puisse faire sa rentrée à Montréal. Ainsi, après une première action de levées de fonds dont les gains ont permis de réunir une part du budget nécessaire, la famille de Moehana a décidé de faire appel à la générosité de la population. Une cagnotte solidaire “pour ceux qui peuvent aider Moehana à poursuivre son rêve” a ainsi été mise en ligne ( https://www.leetchi.com/fr/c/wKbEOaxl ). “On lance un appel aux dons à la population locale, nationale ou internationale afin de nous aider à financer les études de Vaheana. Même si vous nous donnez 500 Fcfp, on sera très content”, déclare Malvina.