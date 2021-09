Une cagnotte pour protéger les baleines

Depuis 2018, chaque année, l'association Oceania mène une opération Vigie sanctuaire qui consiste à observer les baleines à bosse à bord des ferries entre Tahiti et Moorea. Une observation qui a pour but de mieux appréhender et limiter les risques de collision entre ces navires et les grands cétacés. Car le trafic maritime est responsable de collisions avec les baleines et constitue une menace importante au même titre que la pollution, les changements climatiques, les nuisances sonores ou encore les prises accidentelles. Car malgré l'augmentation de la population des baleines à bosse, l'union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) considère la population de baleines en Polynésie française toujours en danger et donc fragile.Avec Vigie sanctuaire, Oceania souhaite donc limiter ces incidents sur la route Tahiti-Moorea et travailler en collaboration avec les capitaines des navires Terevau et Aremiti pour déclencher des manœuvres d'évitements. Mais l'action ne se limite pas à cela car par la même occasion, elle permet aussi de former des jeunes issus de quartiers prioritaires de Moorea au métier d'observateur de mammifères marins (appelés MMO pour marine mammal observer). Car l'association a une réelle volonté de contribuer à la création d'emploi localement et de permettre à la jeunesse de s'impliquer dans la protection du fenua. De plus, cette observation active contribue à une meilleure connaissance des baleines à bosse et leur comportement.L’opération Vigie sanctuaire représente cependant un effort colossal. C'est pourquoi Oceania a besoin de soutien financier. Elle a mis en place une cagnotte via la fondation Anavai. Les fonds récoltés serviront à financer les observations déployées sur les ferries du 1er août au 31 octobre 2021 menées par quatre MMO, une coordinatrice, une éducatrice environnementale et deux scientifiques. Depuis 2018, lors des éditions précédentes, l'opération a permis de réaliser 302 jours de surveillance à bord des navires Aremiti et Terevau, ce qui représente 52 180 km, 1 194 observations dont 234 manœuvres d'évitements.