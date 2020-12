Une bibliothèque océanienne pour leurs 20 ans

Notre bibliothèque, celle qu’on se construit dès nos 20 ans, nous ressemble et incarne notre histoire, nos origines, nos interrogations et curiosités, nos aspirations et nos évasions…

TAHITI, le 10 décembre 2020 - Pour fêter cette fin d’année mais aussi ses 20 ans, l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) met en jeu 800 livres. Ils seront offerts par lots de 20 à des jeunes nés en 2000 et en 2020 !L’AETI considère qu’une vie se construit au fil des pages qui s’écrivent, se lisent et se tournent." Certains livres ouverts accompagnent le lecteur, voire le guident, parfois tout au long de sa vie.Aussi, l’association a décidé d’offrir à 20 jeunes de 20 ans une sélection de 20 ouvrages océaniens, comme base de leur future bibliothèque d’adulte.Une sélection d’ouvrages qui leur permettra de découvrir la richesse des littératures et des cultures océaniennes. Elle souhaite offrir à 20 bébés, nés en 2020, 20 livres jeunesse polynésiens.Comme un cadeau de bienvenue, ces bibliothèques permettront dès la plus tendre enfance, à la jeunesse polynésienne, d’être bercée par les histoires, contes et légendes de sa terre natale.Si vous avez 20 ans en 2020, si vous avez eu un bébé en 2020, si vous connaissez quelqu’un qui a 20 ans cette année où qui est né cette année vous pouvez participer jusqu’au 31 décembre. L’inscription est ouverte aux résidents polynésiens mais également à tous ceux qui résident hors Polynésie.Inscription en ligne