Une belle progression de l'emploi au fenua en 2017

PAPEETE, le 15 janvier 2019 - Dans un communiqué de presse, l'Institut de la statistique dresse un bilan plutôt positif de l'emploi en Polynésie sur l'année 2017, avec 1 500 emplois nouveaux déclarés à la Caisse de prévoyance sociale.



Les résultats sont plutôt positifs en ce qui concerne l'emploi au fenua.



Dans un communiqué, l'Institut de la statistique informe qu'il y a 1 500 nouveaux emplois qui ont été créés en 2017, soit une augmentation de 2,4 %, ce qui représente 63 200 emplois déclarés à la Caisse de prévoyance sociale.



Et la tendance se confirme depuis 2015, puisque cette année-là, ce sont 300 nouveaux emplois qui ont été créés, contre 800 en 2016.



" Sur un an, l'effectif moyen en équivalent 'temps plein' croît de 2,3 % par rapport à 2016. La masse salariale augmente de 2,5 % et le salaire moyen brut de 0,2 % à 326 700 francs ", indique un communiqué de presse.



En 2018, une augmentation a également été observée sur le secteur marchand (+ 3,6 %), " alors que la variation moyenne annuelle observée de 2013 à 2017 est de + 1,4 % ".



Et le communiqué de l'Ispf de rajouter : " L'emploi progresse dans l'industrie et les autres services. Il est stable dans l'hôtellerie-restauration, mais il diminue dans la construction et le commerce ".