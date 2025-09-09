

Une belle moisson de médailles aux Oceania

Tahiti, le 21 septembre 2025 - Les Oceania de boxe se sont achevés de la plus belle des manières, ce samedi à la salle Maco-Nena. Avec six médailles d’or, la délégation tahitienne a montré un niveau de boxe prometteur pour les prochains Jeux du Pacifique. Mais au-delà de cela, c’est la boxe océanienne dans son ensemble qui a révélé des qualités certaines et une solidarité qui permettront au Pacifique d’interagir mondialement à l’avenir.



Débutés lundi dernier par une cérémonie d’ouverture remplie d’échanges, de chants, de musique et de culture, les Oceania de boxe, après huit ans de sommeil, sont revenus au sommet grâce à l’investissement sans faille de la Polynesian Boxing Association (PBA). Sous la houlette de la Confédération océanienne de boxe (OCBC), les Oceania ont montré qu’ils avaient leur place dans le monde du sport océanien, voire mondial.



“Je voulais vraiment remercier le président de l’IBA (International Boxing Association), Monsieur Umar Kremlev, qui m’a fait confiance et qui m’a épaulé tout au long de la préparation. On voulait vraiment montrer que la boxe océanienne n’était pas morte, bien au contraire. Après tant d’années d’absence, ces Oceania ont montré que le niveau technique des combattants est élevé et que la solidarité entre toutes les îles du Pacifique fait plaisir à voir. L’Océanie a bien sa place sur l’échiquier mondial de la boxe. C’est aussi la première fois que les filles participent. C’est une belle réussite”, s’est réjoui Tauhiti Nena, fondateur de la PBA et président de l’OCBC. Pour lui, ce rendez-vous a relancé la boxe dans le Pacifique : “On sait qu’on est loin de tout et derrière les grosses confédérations internationales, mais la boxe est un sport très important dans le Pacifique. Toutes les compétitions que nous organisons seront bénéfiques pour nos athlètes, car elles leur permettront de progresser.”



Les combats qui se sont enchaînés toute la semaine ont confirmé cet état des lieux : le niveau des boxeurs et des boxeuses présents a été particulièrement intéressant.



Une première soirée mitigée



Nos seize athlètes inscrits ont fièrement représenté le Fenua. Dès vendredi, les premières finales ont enflammé les nombreux spectateurs de la salle Maco-Nena. Premier sur le ring, Nikee Cummings n’a fait qu’une bouchée de son adversaire, l’Australien Kobe Hunt, arrêté à la deuxième reprise : “Je suis tellement fier d’offrir cette première médaille d’or à la Polynésie. J’ai été patient lors du premier round, car je ne connaissais pas sa boxe. J’ai vu que je pouvais être plus offensif, c’est pour ça que dans le deuxième, j’ai réussi à le toucher pour le faire tomber”, expliquait le vice-champion du monde des -51 kg, qui a montré la voie.



Même si, lors de la deuxième finale, Mateo Poullet-Osier a été déclaré perdant de très peu face au Papou Allan Oaike, de onze ans son aîné, il a démontré un art de la boxe déjà bien ancré et une belle maturité. Il décroche une belle médaille d'argent. Idem Pour Roger Waoute qui s’incline en – 60 kg face à l’Australien Cassar. Derrière, la première finale féminine opposait notre jeune Jordane Teurua-Tessier à la Néo-Zélandaise Mia Ewans. Malheureusement, notre ‘aito n’a pas trouvé la solution malgré plusieurs beaux coups. Pour conclure cette première soirée de gala, la doyenne de la sélection, Édith Tavanae, a dominé l’Australienne Jacqueline Arthur et a encore ébloui tout le monde avec une boxe solide et déterminée. On pourra encore compter sur elle lors des Jeux du Pacifique 2027, et son rêve de partager cet événement aux côtés de sa fille n’est pas si impossible.



Quatre médailles d’or supplémentaires



Le samedi, la deuxième série de finales débutait à 17 heures. Après plusieurs oppositions, remises de médailles et distribution de prize money, nos derniers représentants montaient sur le ring pour faire briller la boxe polynésienne. La première à décrocher les étoiles fut Heitiata Lemaire. Après un training camp en Nouvelle-Zélande, Heitiata a dominé son adversaire physiquement et techniquement : “Je suis arrivée en forme pour ces Oceania, car c’était un objectif important pour moi. J’ai réussi à placer ma boxe et je suis fière de ramener cette médaille au pays.” Jamais inquiétée, notre boxeuse a livré un combat quasi parfait.



Après sa démonstration, ce fut au tour de Tautuarii Nena. Après plusieurs années d’arrêt, le champion a su remettre les gants et travailler fort pour revenir : “Ça a été dur, car au premier round, il menait. J’ai été touché deux fois, donc ce n’était pas simple. Après, le coach m’a donné de bonnes consignes à la pause. Ça a marché. J’ai pris le deuxième round et au troisième, j’étais plus frais que lui et ça a payé. Je suis heureux, car au départ, je ne devais pas participer à ces Oceania, mais mon coach m’a persuadé, et il a bien fait.”



Et comme un Nena peut en cacher un autre – mais toujours avec le même résultat – c’est Veroiti qui a décroché la médaille d’or face à la Samoane Tuipoloa.



Les bonnes nouvelles se sont enchaînées lors de cette dernière soirée. C’est Iriatai Raiheui qui a offert la troisième médaille d’or de la soirée au Fenua. En -86 kg, il a su dompter son adversaire, le Samoan Ruben, dans un combat âpre et indécis. Enfin, la défaite malheureuse d’Ariitea Putoa n’est pas venue ternir ces derniers instants, car le colosse a fait preuve d’une très belle résistance face au Néo-Zélandais Hola.



Un bilan plus que positif, donc, pour notre délégation qui se place en véritable favorite pour les prochains Jeux du Pacifique.





Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 21 Septembre 2025 à 19:14




