Une belle année économique 2024

Tahiti, le 15 mai 2025 - L’Institut d’émission d’outre-mer a présenté ce jeudi les premiers chiffres économiques de la Polynésie française pour l’année 2024. Des chiffres consolidés alors que le rapport intégral devrait sortir dans le courant du mois de juin.



Alors que les différents territoires ultramarins nationaux ont été secoués par plusieurs crises, la Polynésie française a traversé une année 2024 plutôt sereine. “L’économie polynésienne se porte bien”, expliquait ce jeudi Thierry Beltrand, directeur de l’IEOM. “De toutes les économies ultramarines, c’est celle qui se porte le mieux.”



Malgré un décrochage de confiance en 2023 de la part des chefs d’entreprises polynésiennes suite à l’arrivée au pouvoir du Tavini et aux décisions économiques aléatoires du gouvernement, l’année 2024 a montré un retour en grâce des investisseurs.



Alors certes, l’inflation est passée par là et a aussi sapé légèrement la consommation des ménages, mais depuis un an, la hausse de prix tend à la stabilisation. Malgré tout, la consommation est restée à un bon niveau, portée par la croissance de l’emploi. Selon l’enquête emploi de l’ISPF menée au deuxième trimestre 2024, le taux de chômage s’est replié à 7,5 % (8,5 % un an plus tôt) et le taux d’emploi s’est amélioré de 1,9 point (57,7 % contre 55,8 % en 2023). Les effectifs salariés moyens ont significativement augmenté, de 62 800 en 2023 à 64 700 un an plus tard.



Baisse des crédits



Cette baisse des emprunts se retrouve aussi chez les ménages. Ces derniers ont baissé de 20% en 2024, principalement à cause de la hausse des taux de crédits, mais aussi, comme depuis cinq ans maintenant, un prix du foncier et de l’immobilier bien trop élevé. Le prêt à taux 0 porté par le gouvernement tâchera de s’attaquer au problème tant que la bulle spéculative n’aura pas percé.



“Pour 2025, les prévisions formulées par les chefs d’entreprise sondés lors de l’enquête de conjoncture du quatrième trimestre 2024 sont globalement optimistes : ils anticipent une accélération de l’activité et semblent enclins à investir en 2025. Toutefois, l’horizon n’est pas exempt d’incertitude, du fait des tensions géopolitiques et les enjeux politiques locaux, à l’approche des élections municipales de mars prochain”, poursuit la direction de l’IEOM en conclusion de son rapport de conjoncture.



