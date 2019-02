Une base permanente de charter à Apataki

Avant de pouvoir lancer ces activités, quelques travaux d'aménagement doivent être entrepris sur la marina de l'atoll pour permettre un accueil optimal des bateaux et des clients. "Il va falloir, par exemple, installer des tuyaux pour permettre le réapprovisionnement en eau, ou encore installer des corps morts pour le mouillage de ces bateaux", a expliqué Bruce Andrieux, gérant de Poe Charter. Avant d'ajouter, "sur place, nous aurons également un local que nous allons louer, et où sera entre-posé tout ce qui est nécessaire à l'entretien du bateau. Nous allons également embaucher quelqu'un pour s'en occuper et cette personne sera aussi chargée d'accueillir les clients."



Si les réservations seront donc possibles au cours du Salon du tourisme, les premières croisières débuteront selon Bruce Andrieux, "vers la fin août, au plus tard au début du mois de septembre. En fait nous avons un mois de juillet complètement full et il sera compliqué pour la société de mobiliser des bateaux aux Tuamotu au cours de la même période." Les amoureux de navigation et de croisières devront donc patienter encore un peu avant de pouvoir profiter des lagons et des eaux des atolls des Tuamotu.