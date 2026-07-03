

Une année record à Tetiaroa pour les bébés tortues

Tahiti, le 9 juillet 2026 - Une saison de ponte exceptionnelle à Tetiaroa : plus de 54 000 bébés tortues sont nés cette année. Des chiffres records pour l'association Te mana o te moana, qui suit les tortues marines sur l'atoll depuis maintenant 19 ans.



Comme chaque année, d'octobre à avril, les équipes d'observation de l'association Te mana o te moana scrutent l'arrivée des tortues, espèce emblématique du Fenua, afin de recueillir des données scientifiques essentielles. Si l'évolution des populations varie d'une saison à l'autre, celle de 2025-2026 restera dans les annales.



Au total, les équipes ont enregistré 1 564 traces de femelles sur le sable, 567 nids confirmés et une estimation de 54 264 bébés tortues émergés, avec un taux de réussite de 88,8 %. En moyenne, chaque nid contenait 90 œufs.



Ces résultats dépassent largement le précédent record établi en 2024, avec près de 35 000 émergences. À titre de comparaison, la saison dernière avait comptabilisé 430 traces de femelles, 161 nids confirmés et 15 614 émergences estimées, avec une moyenne de 80 œufs par nid.



Les scientifiques ont également identifié 64 femelles différentes, dont 12 étaient déjà venues pondre à Tetiaroa lors de précédentes saisons.



“Cette année, nous avons notamment observé la première tortue verte revenue pondre pour la quatrième fois à Tetiaroa depuis le début de nos suivis. C'est un signal fort de la qualité du site de ponte et de l'efficacité des actions de conservation menées sur le long terme”, souligne Emma Cunault, coordinatrice de la communication de Te mana o te moana. La réapparition de ces femelles est particulièrement encourageante pour l'association. “Ces 64 femelles que nous avons identifiées sont toutes différentes. Douze d'entre elles étaient déjà venues pondre dans le passé à Tetiaroa. Cela signifie qu'elles ont survécu dans le Pacifique et qu'elles reviennent se reproduire ici”, développe-t-elle ensuite.

​17 bénévoles actifs

Au cours de cette saison, les équipes ont également pris en charge 26 bébés tortues affaiblis ou blessés. Malgré les soins prodigués au centre de soins de Tahiti, seules huit d'entre elles ont pour l'instant survécu et poursuivent leur réhabilitation, avec l'espoir d'un retour à l'océan dans les prochains mois.



Au total, 639 prospections de jour et de nuit ont été réalisées. Ces résultats sont le fruit du travail quotidien des salariés, des 17 bénévoles qui se sont relayés sur le terrain et des nombreux partenaires de l'association.



Ce programme de recherche est autorisé et en partie financé par la Direction de l'environnement (Diren), avec le soutien de longue date de l'hôtel The Brando et de la Tetiaroa Society.



Depuis plus de vingt ans, l'association Te mana o te moana œuvre pour la protection et la préservation des tortues marines en Polynésie française.

Rédigé par Violaine Broquet le Jeudi 9 Juillet 2026 à 17:57 | Lu 251 fois



