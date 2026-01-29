

Une alerte aux grillons au port de Papeete

Tahiti le 26 février 2026. Mercredi, les services de la Biosécurité à Papeete ont eu une intervention assez rare à gérer. Le cargo Dutch Harbour, arrivant du port de Tauranga en Nouvelle-Zélande s’est présenté au port de Papeete, infesté de grillons.





“C’est un événement tout de même très rare”, nous a confié une source au service de la Biosécurité. “Surtout d’un cargo qui arrive de Nouvelle-Zélande où les conditions bio-sécuritaires sont aussi strictes que les nôtres.”



La Direction de la biosécurité qui a pour mission d’appliquer la réglementation en matière de protection des végétaux, de santé et bien-être animal et de sécurité sanitaire des aliments, est intervenue immédiatement.



Selon nos informations, les conteneurs infestés installés sur le cargo ont entièrement été traités au moyen de produits insecticides afin de tuer les grillons dès leur découverte le matin de la mise à quai du cargo Dutch Harbour. Mercredi soir, alors qu’une partie des nuisibles était toujours en vie, et que les grillons sont surtout actifs la nuit, il a été décidé de renvoyer le Dutch Harbour au large jusqu’au petit matin, le temps que les produits agissent et éradiquent la menace définitivement.



Jeudi matin, le bateau était de retour à quai, débarrassé des nuisibles et les conteneurs ont pu être déchargés avec des recommandations très précises aux entreprises pour lesquelles ils étaient destinés.



Selon nos informations, au moins deux variétés différentes de grillons, non endémiques de la Polynésie française, ont été découvertes à bord. Des entomologistes étaient encore sur place jeudi pour déterminer si d’autres variétés étaient présentes.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 26 Février 2026 à 14:28




