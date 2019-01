Une aide de l'Etat de 480 millions pour le centre culturel

PAPEETE, le 21 janvier 2019. L'Etat apportera une aide financière de 480 millions pour la réalisation du Centre culturel. Celui-ci abritera une médiathèque, un centre d’art, des ateliers culturels ainsi qu’un pôle administratif. Il sera également doté d’un auditorium, de boutiques et d’un café numérique.





Le haut-commissaire, René Bidal, a annoncé ce lundi que le ministre de la Culture Franck Riester a confirmé l'aide financière de l'Etat à hauteur de 480 millions de francs CFP (360 millions de Fcfp pour la médiathèque et 120 millions de Fcfp pour les espaces d’expositions). "C’était l’un des engagements de l’accord de l’Elysée du 17 mars 2017", souligne le haut-commissaire dans un communiqué. "Ce nouveau Centre culturel de la Polynésie française illustre pleinement la coopération entre l’Etat et le Pays et permettra de garantir à tous, et particulièrement aux jeunes générations, un accès vivant, ludique et connecté à la lecture et à l’ensemble des supports de connaissance et d’information, de dynamiser la création et l’expression artistique de la Polynésie (de l’artiste à l’artisan d’art) grâce à une diversité d’espaces d’exposition et de développer une réelle économie autour de la culture en Polynésie française, en complémentarité et en synergie avec les autres lieux culturels actuels et futurs" .



Le futur centre culturel de Paofai sera situé à quelques mètres des jardins de Paofai. Il sera situé là où il y a actuellement le parking de TNAD. Pour être plus précis entre la rue du chef Teriierooiterai, l'avenue des Poilus tahitiens et l'avenue du commandant Destremau.