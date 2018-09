Une agence d’urbanisme et d’aménagement pour piloter le SAGE

PAPEETE, 6 septembre 2018 - La mise en œuvre du schéma d’aménagement général (SAGE) de Polynésie française devrait être pilotée à partir de 2020 par une agence dédiée. En attendant, le scénario de référence retenu pour ce schéma d’aménagement sera présenté aux élus des archipels entre le 24 septembre et le 10 octobre prochains.



Une mission de faisabilité doit être conduite du 1er au 12 octobre prochains afin de préciser les objectifs stratégiques et opérationnels de l’agence d’urbanisme et d’aménagement des territoires de la Polynésie française, ainsi que ses contours juridiques et financiers. La mise en place effective de cette agence devrait se faire au début de l’année 2020.



Cette structure partenariale de pilotage, dont les communes auront la possibilité d’être membres tout comme le Pays devra faciliter le suivi de sa mise en œuvre du SAGE tout en permettant la réalisation des études et analyses jugées pertinentes dans ce cadre.



L’élaboration du SAGE est inscrite depuis 2011 dans la loi organique. Ce schéma s’inscrit dans une vision stratégique d’aménagement et de développement des territoires de Polynésie française dans les 20 prochaines années.



Pour rappel, le processus d’élaboration du SAGE se décompose en trois phases. Une première phase de diagnostic territorial, menée de février à septembre 2017 et validée lors du comité de pilotage du 13 septembre 2017. Une seconde phase de construction du projet de territoire, qui doit permettre la validation d’un scénario de référence puis sa traduction en un avant-projet d’aménagement et de développement durable (PADD) pour l’ensemble du territoire et ses 5 archipels. La troisième phase portera sur la rédaction des documents et la validation par les instances concernées.



Le comité de pilotage qui s’est tenu en décembre dernier avait examiné plusieurs scénarios de développement. Il avait souhaité que des travaux d’analyses soient menés sur les politiques sectorielles et schémas directeurs approuvés, afin d’apporter des détails techniques et des considérations pragmatiques, sur les choix d’aménagement et les perspectives de développement du territoire. Ces travaux, venant en complément des grands enjeux dégagés par le diagnostic territorial et lors des précédentes concertations, ont permis d’élaborer un scénario de référence nuancé qui présente les compromis nécessaires pour répondre à la fois aux actuelles problématiques territoriales, à l’indispensable redynamisation de Tahiti, la consolidation des îles-du-vent dans leur rôle de plaque tournante, et à la forte volonté de développement des archipels.



Ce scénario de référence doit être présenté aux élus et acteurs des cinq archipels entre le 24 septembre et le 10 octobre prochains, selon le calendrier suivant : aux Iles-Sous-Le-Vent, sur l’île de Raiatea à Uturoa les 24 et 25 septembre 2018 ; aux Tuamotu-Gambier, sur l’île de Rangiroa à Avatoru les 27 et 28 septembre ; aux Australes, sur l’île de Tubuai les 1er et 2 octobre ; aux Marquises, sur l’île de Nuku Hiva à Taiohae les 5 et 6 octobre; et aux Iles-du-Vent, sur l’île de Tahiti à Papeete les 8, 9 et 10 octobre.



Cette séquence de concertations sera ponctuée par la tenue du comité technique (COTECH) le 11 octobre et du comité de pilotage (COPIL) le 12 octobre 2018.



C’est parallèlement à ces travaux sur le SAGE et pour consolider cette démarche avec les communes que le ministère du Logement et de l’aménagement du territoire, a mis en place un partenariat de services avec la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) et le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), pour la création d’une agence d’urbanisme et d’aménagement des territoires de la Polynésie française. La mise en place effective de cette agence, prévue début 2020, concorde avec les délais de réalisation du SAGE.