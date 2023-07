Une affiche Pirae-Central en finale de la Coupe de Polynésie

Tahiti, le 1er juillet 2023 - Les demi-finales de la Coupe de Polynésie ont rendu leur verdict ce vendredi. Dans la première rencontre Central a pris le meilleur sur Manu Ura (3-1). Et dans le choc opposant Pirae à Vénus, les orange ont corrigé le triple tenant du titre de la Coupe sur le score de 5-0.



Ils étaient les petites surprises des demi-finales de la Coupe de Polynésie qui se sont jouées vendredi soir au stade Pater. Central, après avoir éliminé Dragon en huitième puis Tefana en quart à chaque fois aux tirs au but, retrouvait sur sa route une formation plus modeste, Manu Ura, troisième de Ligue 2. Mais les joueurs de Paea restaient aussi sur un petit exploit après leur victoire face à Punaruu au tour précédent. Les rouges et noirs de la capitale abordaient donc cette demi-finale dans la peau du favori. Un statut qu'ils ont tenu sur une majeure partie de la rencontre, même si la dernière demi-heure, complètement folle et débridée, aurait pu leur couter la victoire. Mais à l'arrivée une victoire acquise sur le score de 3-1 pour Central.



Manu Ura pas récompensé



Jess Horoi a montré la voie au club de la capitale en ouvrant la marque à la 34e minute (1-0, 34e). Ouverture du score logique après une première demi-heure bien maitrisée par les protégés de David Chang Koei Chang. Puis au retour des vestiaires Keanau Greig faisait le break pour Central (2-0, 49e). Bien installés dans leur rencontre, les rouges et noirs ont ensuite relâché un peu leur étreinte et à la 65e, Tehaamarau Maraetefau réduisait la marque pour Manu Ura (2-1, 65e). Dans la foulée Teiki Tanata puis Monakea Fuller n'étaient pas loin d'égaliser pour la formation de Manu Ura, mais ces derniers se sont heurtés à un Teriirere Vaitahe vigilant sur sa ligne.



Au cours la dernière demi-heure les occasions de but se sont succédées de part et d'autres, le tout dans une belle ambiance au stade Pater. Mais à la 79e minute, le Cagou, Allan Hnyeikone, mettait définitivement Central à l'abri (3-1, 79e).



Pirae corrige Vénus



La deuxième demi pour sa part avait des airs de finale avant l'heure avec un choc opposant Pirae au triple tenant du titre de la Coupe de Polynésie, Vénus. Mais à l'issue des 90 minutes de jeu il n'y pas eu photo avec des orange qui ont survolé les débats. Sur un contre, Ariiura Labaste donnait l'avantage à Pirae à la 14e (1-0, 14e). Quelques secondes avant, Manuarii Shan perdait son duel face à François Décoret.



A la demi-heure, sur un corner mal et avec un peu de chance, Heirauarii Salem inscrivait le but du 2-0 pour Pirae. Puis la deuxième période à rassembler à un long chemin de croix pour Teaonui Tehau et les siens. Tehotu Gitton, Thibault Pito, sur un missile en pleine lucarne, et Teimanaiterai Pater parachevaient la démonstration des orange victorieux sur le score sans appel de 5-0.



Pirae et Central ont désormais rendez-vous ce vendredi 7 juillet pour la finale.