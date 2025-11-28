

Une Hawaiki Nui Sprint pour préparer les Mondiaux

Tahiti, le 21 décembre 2025 - En préparation depuis trois ans, la Hawaiki Nui Va’a Sprint a vu le jour mardi 16 décembre et s’est déroulée toute la semaine au Fare Hotu de Pirae. Mise en place pour dynamiser les courses de sprint de va’a et préparer les Mondiaux de Singapour, qui auront lieu en août 2026, cette épreuve a rassemblé de nombreux rameurs et rameuses en V1 et en V6. Sur quatre distances différentes, les courses se sont enchaînées et les jeunes comme les seniors, hommes et femmes, ont affiché leur envie d’intégrer la Team Tahiti, qui représentera le pays dans sept mois. Mais rien n’est encore joué, puisque le début de l’année sera également décisif pour les sélections.



Après trois ans de préparation intense, la Hawaiki Nui Va’a Sprint est enfin arrivée. Un tel événement demande nécessairement beaucoup d’organisation. Et même si tout n’est pas encore parfait, cette première édition qui s’est déroulée toute la semaine a largement répondu aux attentes de l’ACOHV, le comité organisateur de la Hawaiki Nui, comme l’explique sa présidente, Tutu Maamaatuaiahutapu : “Cela fait trois ans que nous préparons cette compétition. Ce n’est pas facile de mettre en place un tel événement. Après la Hawaiki Nui et la Hawaiki Nui Solo, nous voulions créer un dernier rendez-vous pour boucler l’année Hawaiki Nui. C’est Gordon Barff qui a eu l’idée de lancer une course de sprint. Nous avons donc beaucoup travaillé pour pouvoir la mettre en place, car il y a de nombreux paramètres à prendre en compte. Entre la disponibilité des rameurs, mais aussi celle des parents pour les plus jeunes, la date n’a pas été facile à trouver. Mais nous nous sommes lancés et nous sommes vraiment contents de cette première édition. Nous avons également noté tout ce que nous pourrons améliorer pour la saison prochaine et, bien sûr, rien ne se fera en un jour. Mais le plaisir ressenti chez les participants nous donne déjà envie d’être à la prochaine édition.”



Singapour en ligne de mire



En plus de clore la saison Hawaiki Nui, cette course arrive à point nommé pour préparer un événement majeur prévu en août 2026. “Nous avons aussi voulu créer cette course pour permettre à nos rameurs de progresser en sprint. Dans cette discipline, il existe également des Championnats du monde, organisés en alternance tous les deux ans avec le Va’a marathon. En 2024, nous avons rencontré des difficultés sur certains aspects spécifiques de ces courses. Comme cette année, les Mondiaux se dérouleront en sprint, cette épreuve va nous permettre de commencer à repérer nos futurs sélectionnés.”



Un objectif confirmé par le sélectionneur Philippe Bernardino : “On manque effectivement de courses de vitesse sur le Fenua. Le comité organisateur de la Hawaiki Nui avait cette idée depuis longtemps et cela tombe bien, car les Championnats du monde sont cette année en vitesse et arrivent rapidement, puisqu’ils se dérouleront au mois d’août 2026. Nous allons débuter les sélections le 7 février, puis nous aurons pratiquement tout le mois de juillet pour travailler. Il faudra s’adapter aux points de règlement propres à cette compétition, notamment les couloirs de 500 mètres qui ne seront délimités qu’à moitié, ce qui ne sera pas simple. Les virages sont également difficiles à négocier, donc nous allons bien travailler pour essayer de ramener un maximum de médailles.”



Une jeune génération prête à briller



Des médailles qui font rêver l’ensemble des futurs sélectionnés qui tenteront de décrocher leur billet pour Singapour. Des cadets jusqu’aux vétérans de 80 ans seront présents, ce qui rendra la concurrence particulièrement relevée. “C’est super de pouvoir participer à ce genre de courses. On n’y est pas trop habitués. On s’entraîne parfois au sprint pour travailler le cardio, mais sur les courses de sprint en elles-mêmes, on manque d’expérience. J’aimerais vraiment participer à ces championnats et ramener des médailles d’or au pays, donc il faut s’entraîner”, explique Laurelia, rameuse de la team juniors féminines Heiva’a Hoe de Papeete, victorieuse du 1 000 mètres en V6.



Même si les Championnats du monde se dérouleront sur 500 mètres, la Hawaiki Nui Va’a Sprint proposait quatre distances : 250, 500, 1 000 et 1 500 mètres, en V1 et en V6. L’occasion idéale de travailler les fameux virages. “On travaille très peu ces formats, et surtout les virages. Cette compétition nous donne l’occasion de nous perfectionner. C’est très différent des marathons, car il faut tout donner et surtout ne pas se gérer, puisque les distances sont courtes. Après, quand tu aimes ça, tu fais le maximum pour gagner, quel que soit le format de course”, expliquent les membres de la team cadets Heiva’a Hoe, Heiarii, Kanzen et Tapu, auteurs, comme leurs grandes sœurs, d’une belle remontée lors du 1 000 mètres en V6 dans leur catégorie.



La semaine s’est conclue avec les courses seniors en V1 et les finales en V6. L’occasion de se retrouver une dernière fois sur l’eau pour partager un moment convivial avant les fêtes de fin d’année.











Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 21 Décembre 2025 à 14:37 | Lu 141 fois



