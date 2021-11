Une Américaine parricide à Bali arrêtée et inculpée à Chicago

Washington, Etats-Unis | AFP | mercredi 03/11/2021 - Les autorités américaines ont annoncé mercredi avoir arrêté à son retour d'Indonésie une Américaine surnommée "la meurtrière à la valise", qui avait été condamnée pour avoir tué, avec son petit ami, sa mère et abandonné son corps dans l'île de Bali.



Heather Mack, libérée vendredi dernier de sa prison balinaise, a été interpellée à son arrivée aux Etats-Unis où elle est co-inculpée de meurtre avec son compagnon, Tommy Schaefer, a précisé dans un communiqué un procureur de Chicago.



Le couple avait planifié et perpétré en août 2014 le meurtre de Sheila von Wiese Mack, une figure de la jet-set de Chicago, dans un hôtel de luxe de Bali. M. Schaefer et sa compagne avaient dissimulé le cadavre en partie dénudé de la sexagénaire dans une valise et avaient été interpellés le lendemain de l'assassinat.



Heather Mack, qui avait 19 ans au moment des faits, a écopé en 2015 d'une peine de 10 ans de prison. Aujourd'hui âgée de 26 ans, elle a bénéficié d'une libération anticipée pour bonne conduite. Toujours détenu en Indonésie, Tommy Schaefer avait lui été condamné à 18 ans de réclusion criminelle par un tribunal de l'île touristique.



Au cours du procès, Tommy Schaefer avait reconnu l'homicide mais affirmé qu'il s'était défendu lors d'une violente dispute avec la mère de sa compagne, mécontente que sa fille soit enceinte.



Dans cette affaire, les autorités américaines ont poursuivi et jugé un troisième protagoniste, qui est le cousin de Tommy Schaefer: reconnu coupable d'avoir conseillé le couple dans son entreprise meurtrière, Robert Ryan Bibbs a été condamné en 2017 à neuf ans de prison.

le Mercredi 3 Novembre 2021