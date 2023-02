Une 8e édition de "Vahine tu as des talents"

TAHITI, le 27 février 2023 - L’association Uffo-Polynésie organise le vendredi 3 mars la 8e édition de la journée Vahine, tu as des talents. Cette journée célèbre les femmes. L’objectif ? Faire vivre le droit à l’autonomie économique et à l’épanouissement créatif.



Cette année encore, l’association Uffo-Polynésie organise Vahine tu as des talents. L’Uffo-Polynésie est l’antenne polynésienne de l’Union des Femmes Francophones d’Océanie (UFFO) dont l’objectif est de promouvoir l’égalité effective des hommes et des femmes dans les pays et territoires francophones du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Vanuatu, Polynésie française).



L’événement en est à sa 8e édition. Son objectif est d’améliorer l’autonomisation des femmes polynésiennes en les encourageant dans leurs initiatives économiques, sources d’indépendance financière et de réalisation personnelle. Son but est de valoriser les talents et les savoir-faire des femmes exprimés sous la forme de produits ou de services modernisés, selon le principe “Je crée, je produis, je vends”. Le volet commercial est complémentaire d’une démarche principale qui vise la mise en pratique réelle des droits des femmes, notamment leur autonomie économique et l’épanouissement de leurs talents créatifs.



Vahine tu as des talents est une journée d’entraide, de partage d’expériences. Elle s’adresse prioritairement à des femmes qui se lancent, ont besoin d’acquérir de la notoriété et d’être encouragées par l’exemple d’autres… et par les visiteurs.



Bien dans leur tête, bien dans leur corps



L’association accompagne les exposantes qui le souhaitent par des journées de sensibilisation aux aspects de gestion, de communication et commercialisation, et de développement personnel. D’autres seront animatrices d’ateliers dans les mois à venir. Cette année, elles seront près de 70 à tenir des stands. “Nous constatons une tendance de fond parmi les exposantes ”, indique Armelle Merceron, référente pour l’événement. “ Il y a une part importante de femmes qui proposent des massages, des conseils en nutrition, du coaching… Le bien-être tient une place de choix cette année et c’est très bien. Car si les femmes sont bien dans leur tête et bien dans leur corps, elles auront plus de facilité à exercer leurs droits et à prendre des initiatives. ”



Changeons les règles (du jeu) !



L’Uffo-Polynésie va saisir l’occasion de cette journée pour faire la lumière sur l’une de ses actions en cours, à savoir briser le tabou des règles. “C’est un sujet dont on ne parle jamais, on fait comme s’il n’y avait pas de difficulté”, regrette Armelle Merceron. Aussi, depuis plusieurs mois, l’Uffo-Polynésie sensibilise, informe et agit en faveur des femmes et jeunes filles du territoire afin de leur proposer des produits d’hygiène (serviettes hygiéniques…). Plusieurs distributeurs offrant des produits gratuitement et en libre accès ont d’ores et déjà été installés. “ Nous avons déjà touché plus de 1 300 filles de collèges à Faa’a, Papara et Taunoa, en lycée à Taravao et à l’internat du Diadème ainsi que dans la maison de quartier de Outumaoro ”, détaille Armelle Merceron. Il est maintenant question d’équiper d’autres établissements pour la rentrée prochaine et d’organiser des ateliers pour fabriquer des serviettes et culottes hygiéniques réutilisables. Agir pour les règles, c’est agir pour l’équité, la dignité et la solidarité hommes / femmes.



Les “Poerava” dévoilées ultérieurement



D’habitude, huit femmes (en référence au 8 mars) sont récompensées chaque année lors de l’événement Vahine tu as des talents. Ce sont les Poerava de l’année. La constitution de la liste est en cours, elles ne seront dévoilées qu’au mois de mai prochain.





Numérique : lutter contre la fracture



L’ONU plaide en faveur d’un avenir numérique plus sûr et plus inclusif. Instagram et Facebook permettent de toucher des femmes ou jeunes filles pour qui ce média instantané est désormais usuel et représente des outils indispensables dans la vente et la communication sur leurs produits et services à travers le monde. Les visio conférences au sein de l’association ont permis de fédérer, rassembler et échanger même à distance et dans des situations sanitaires difficiles.



L’Uffo est une association de son temps qui utilise les réseaux sociaux pour échanger et accompagner les femmes et ses partenaires sur les événements qu’elle propose tout au long de l’année et sur son temps fort le 3 mars 2023. Cependant c’est lors de ces événements que l’Uffo a pu constater que les femmes du territoire n’ont toujours pas accès à la totalité ou à une partie des outils numériques basiques. Il faut continuer à lutter contre la fracture numérique.







Pratique



Le vendredi 3 mars dans les jardins de l’assemblée de la Polynésie française autour du Bassin de la Reine (et dans le hall central en cas d’intempéries).

De 8 à 16 heures, entrée libre.

Programme :

Dès 8 heures : accueil des personnalités et invités – Cérémonie d’ouverture

8h15 : Discours et chants interprétés par le ténor polynésien Peterson Cowan, professeur d’art lyrique au Conservatoire en hommage à Maeva Bougues et Esther Tefana, accompagné par l’école de musique Ninirei.

De 8 à 12 heures : ouverture des stands et animation musicale par l’école de musique Ninirei (ukulele, guitare, chants).

11 heures : Défilé de mode avec les créations des exposantes (vêtements, bijoux, accessoires,…).

De 12 à 15 heures : Animation musicale par des membres de l’association

15 heures : Tirage de la mini-tombola et remise de prix aux stands les plus remarqués.



Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 27 Février 2023 à 20:20 | Lu 138 fois