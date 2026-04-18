

Une 35e édition du triathlon des entreprises très attendue

Tahiti, le 23 avril 2026 - Le triathlon des entreprises revient ce vendredi 1er mai pour le plaisir de tous. Car cet événement est, comme chaque année, l’occasion de réunir l’ensemble du monde de l’entreprise autour du sport, afin que l’esprit d’équipe soit au centre des intérêts. Plus de 400 équipes seront présentes pour boucler les trois étapes prévues : course à pied, vélo et natation entre Pirae et Arue. Un grand moment de partage et d’effort pour une épreuve sportive devenue iconique.



Trente-cinq. Ce chiffre peut sonner comme un anniversaire. Car autant d’éditions pour une épreuve sportive se font rares, surtout quand le succès est toujours au rendez-vous. Le triathlon des entreprises, organisé par la Fédération tahitienne de triathlon, rentre désormais dans les événements incontournables du Fenua, et cette 35e édition sera fêtée comme il se doit. “On a des nouveautés encore cette année, car c’est important d’améliorer les choses chaque année et de permettre aux personnes présentes de vivre l’expérience à fond”, expliquait Romain Antoine, cadre technique de la fédération.



Les nouveautés de cette année apporteront un côté immersif, car la course sera suivie en direct sur Facebook et diffusée sur grand écran sur le site d’accueil, situé au stade Boris-Léontieff de Arue. Une opportunité pour tous les accompagnants et les badauds de profiter de chaque instant des épreuves. Pour que la fête soit encore plus grande, un triathlon pour les plus jeunes va être mis en place en collaboration avec l’Union du sport scolaire en Polynésie (USSP). “C’était quelque chose que nous voulions lancer pour que ces jeunes générations viennent aussi en profiter, en découvrant pour certains ce sport. L’USSP a géré les inscriptions avec l’aide des professeurs d’EPS, et ce sont eux aussi qui assureront le bon déroulement de la course le jour J.” De beaux moments en perspective, qui pourront être immortalisés grâce à la mise en place d’un photobooth à l’arrivée, permettant aux participants de garder un souvenir de cette aventure.



Pour le reste, on ne change pas une formule qui marche. Trois parcours avec 5 km de course à pied, 15 km de VTT et 500 m de natation, deux catégories – entreprise et uniforme (police, armée, gendarmerie…) – et une course en équipe de trois : tous les éléments sont réunis pour offrir un triathlon, encore une fois, relevé et intense. Car même si les niveaux sont très différents, tous viennent représenter leur corps de métier avec la même envie d’être à la hauteur et surtout de franchir la ligne d’arrivée ensemble. Ils seront donc tous et toutes motivés au départ du stade de Arue le vendredi 1er mai à 8 heures pour tenter de monter sur la première marche du podium.



Les Jeux du Pacifique en toile de fond



Et pour un tel événement, à pratiquement un an des Jeux du Pacifique, qui de mieux que le comité organisateur des Jeux (COJ) pour être le parrain de ce 35e triathlon des entreprises ? Un COJ qui multiplie les actions pour mettre en place ces 18es Jeux du Pacifique et qui est forcément lié à l’un de ces sports porteurs d’espoir pour les médailles : le triathlon. “Le triathlon des entreprises n’est évidemment pas dans le chemin de sélection. C’est une épreuve conviviale, davantage axée sur la découverte de notre sport et des bienfaits qu’il peut avoir sur le corps et l’esprit. Nos présélectionnés ne seront d’ailleurs pas sur cette épreuve, mais viendront en soutien de l’organisation”, précise le technicien.



Des présélectionnés qui ont été annoncés il y a un mois. Ils sont au nombre de huit chez les hommes et huit chez les femmes, avec pour objectif de faire partie des six derniers – trois hommes et trois femmes – qui auront l’honneur de représenter le pays lors des Jeux. “On a maintenant notre liste de présélectionnés. Nous leur avons donné les critères de sélection pour pouvoir faire partie de la liste finale. Les athlètes vont devoir passer par les championnats de France en format S, qui sera celui des Jeux, mais également par les épreuves du championnat de première et de deuxième division, et enfin par le Test Event Oceania Triathlon de Moorea, qui aura lieu le 29 août. Il y aura aussi des rassemblements sous forme de stages pour peaufiner la préparation et apporter aux athlètes ce dont ils ont besoin pour être prêts. On veut mettre toutes les chances de notre côté pour ramener un maximum de médailles”, concluait Romain Antoine.



Mais avant cela, place à la solidarité, à l’effort et au plaisir qu’offre ce triathlon des entreprises, qui s’annonce encore une fois comme une grande réussite.







Rédigé par Manu Rodor le Vendredi 24 Avril 2026 à 13:44 | Lu 335 fois



