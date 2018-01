Un week-end pluvieux et orageux, mais pas de gros dégâts

Le mauvais temps devrait continuer tout au long de la journée aujourd’hui, de fortes pluies et des orages importants sont susceptibles de s’abattre sur les îles du vent. Il est donc essentiel de rester vigilant et de respecter les consignes de sécurité :



• ne pas s'approcher des rivières, ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent, et attirer l'attention des enfants sur ce danger ;



• veiller au curage des évacuations d'eaux des maisons (gouttières, caniveaux…) ;



• limiter les trajets en véhicule sur la route en raison du risque de chute de pierres, de glissements de terrain, coulées de boue, et de nappes d'eau sur la chaussée ;



• réduire la vitesse du véhicule et augmenter la distance de sécurité ;



• limiter les sorties en mer en raison du vent et de la houle ;



• suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France.