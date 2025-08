Un volcan indonésien crache une colonne de cendres de 10 kilomètres

Jakarta, Indonésie | AFP | vendredi 01/08/2025 - Un volcan de l'est de l'Indonésie est entré en éruption vendredi, crachant une colonne de cendres en fusion de 10 kilomètres, quatre semaines après une précédente éruption qui avait provoqué l'annulation de dizaines de vols à Bali.



Situé sur l'île touristique de Florès, le mont Lewotobi Laki-Laki, qui culmine à 1.584 mètres, est entré en éruption à 20H48 heure locale (12H48 GMT), a déclaré l'agence de volcanologie nationale, dans un communiqué, précisant que la hauteur du panache "a été mesurée à environ 10.000 mètres au-dessus du sommet".



Cette éruption a été déclenchée par une accumulation de gaz ces dernières semaines, a pour sa part expliqué le chef de l'agence, Muhammad Wafid, dans un communiqué.



Il a également alerté sur la possibilité, en cas de fortes pluies, de lahars, des coulées de boue ou de débris composées de matières volcaniques, particulièrement dangereuses pour les communautés proches des rivières.



Aucun dégât ni victime n'est répertorié pour le moment.



Les touristes et la population locale ont reçu pour instructions d'éviter toute activité dans un rayon de 6 km autour du volcan, a précisé M. Wafid.



Des photos partagées par l'agence de géologie montrent un éclair volcanique au sommet du panache de fumée.



Le mois dernier, ce volcan avait déjà craché une colonne de cendres qui était montée jusqu'à 18 kilomètres dans le ciel, provoquant l'annulation de 24 vols à l'aéroport international de Bali.



Après l'éruption de vendredi, aucun vol n'a pour l'instant été reporté ou annulé.



Laki-Laki, qui signifie "homme" en indonésien, est accolé à un autre volcan plus calme mais plus haut, culminant à 1.703 mètres, le Perempuan, ce qui signifie "femme".



L'Indonésie, un vaste archipel, connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur le "Cercle de feu" du Pacifique.