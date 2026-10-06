

Un voilier sombre dans la baie de Phaëton

Tahiti, le 12 octobre 2026 - Ce week-end, une épave a coulé dans la baie de Phaëton, à Taravao. Sur l’eau comme à terre, les riverains sont consternés par la négligence de certains propriétaires. L’association Te Aua’a ia ora a prévu de solliciter une rencontre avec le Port autonome concernant la gestion des mouillages.





Posé sur la vase, un voilier a coulé ce week-end dans la baie de Phaëton. Selon nos informations, il s’agirait d’un bateau d’environ 35 pieds, à l’abandon à en juger par les dépôts verts et marron qui recouvrent sa coque. Il aurait déjà fait l’objet d’une intervention pour voie d’eau, il y a trois ans. La situation a été rapportée au JRCC et à la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM).



Ce n’est pas la première fois que cela se produit à Taravao : en 2022, un voilier avait déjà sombré. Il y a trois semaines, c’est un autre bateau qui a été sauvé de justesse. Sur place, les riverains interrogés sont consternés. “C’est une honte !”, nous a confié le propriétaire et habitant d’un navire. “Ça donne une mauvaise image des voiliers : les propriétaires qui n’entretiennent pas leurs bateaux nous causent du tort. Sur les 70 bateaux qui sont dans la baie, il y en a peut-être 10 % qui sont abandonnés ou pas entretenus. Des épaves qui posent des problèmes techniques au point de couler, il y en a trois ou quatre. Il faut s’occuper de son bateau : quand on ne peut plus, on le vend ou on le cède, mais on ne l’abandonne pas !”



​Quelles solutions ?

Sabrina Birk, qui a lancé l’alerte sur les réseaux sociaux et auprès de différents services, a assisté au naufrage en direct depuis chez elle. “Je vais rédiger un courrier pour demander au Port autonome de venir nous rencontrer, riverains et représentants des voiliers. Il faut enregistrer l’identité des personnes qui entrent dans cette baie, sécuriser les corps-morts et définir ce qu’il advient des bateaux abandonnés”, indique la porte-parole du collectif de préservation de la baie de Phaëton, Te Aua’a ia ora, qui n’exclut pas un dépôt de plainte.



Contrairement à la marina sous gestion privée, la baie de Phaëton relève du domaine maritime public. Ce nouveau naufrage relance la question des modalités de gestion des mouillages dans cette zone. En juin 2025, à l’occasion de l’annonce du projet d’aménagement d’un parc paysager aux abords de la baie, le ministre des Grands travaux, Jordy Chan, avait évoqué la création d’une capitainerie dans ce but. Par ailleurs, à l’échelle du Pays, des opérations de dépollution et de retrait d’épaves sont régulièrement menées : lors d’un point d’étape, en août dernier, le gouvernement évoquait une réflexion autour de l’instauration d’une obligation d’assurance spécifique couvrant le renflouement des navires circulant dans les eaux territoriales de la Polynésie française.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 12 Octobre 2026 à 17:04 | Lu 537 fois



