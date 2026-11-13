

Une touriste agressée et laissée pour morte à Mara'a

Tahiti, le 13 novembre 2026 – Une touriste d'une trentaine d'années a été retrouvée mercredi matin aux grottes de Mara'a, à Paea, après avoir été victime d'une violente agression, possiblement à caractère sexuel, révèlent nos confrères de Polynésie La 1ère. Hospitalisée, la jeune femme est désormais hors de danger. Une enquête a été ouverte.



Ce sont des visiteurs qui ont donné l'alerte mercredi, vers 9 heures, après avoir aperçu un corps flottant dans l'eau. À leur arrivée, les secours ont découvert que la victime était encore en vie. La touriste aurait également subi une agression sexuelle avant d'être laissée pour morte.



La maire de Paea, Tepuaraurii Teriitahi, s'est dite "choquée" par les faits, précisant que les caméras de vidéosurveillance du site ne fonctionnaient plus. Le parquet a confirmé l'ouverture d'une enquête. Aucun suspect n'avait encore été interpellé ce vendredi.

Rédigé par La rédaction le Vendredi 13 Novembre 2026 à 14:05 | Lu 946 fois



