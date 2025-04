Un voilier s'échoue à Hakahau

Hahahau, le 24 avril 2025. Hier en début de soirée, un voilier s’est échoué à Hakahau. Ce matin, la commune cherche toujours une solution. Le voilier était positionné dans le mauvais axe et n’était donc pas protégé par la digue. Quand la houle s’est levée, les deux ancres ont lâché. Les propriétaires n’étaient pas à bord et l’Aranui venait de quitter Ua Pou dans en fin d’après-midi. Plusieurs personnes étaient présentes sur place une bonne partie de la nuit, y compris le maire de l’île et des employés communaux qui ont tenté, depuis la digue à plusieurs centaines de mètres, avec un camion de la commune, de tirer le bateau pour qu'il se remette à flots. Sous la supervision du JRCC, après de nombreuses tentatives, même à marée montante et constatant que le bâtiment tournait sur lui-même, le casse-tête a été remis au lendemain où la solution serait peut être de tenter de tirer d’un autre endroit, avec des cordages plus conséquents. La baie de Hakahau ne bénéficie pas de beaucoup de places abritées pour le mouillage des voiliers et cela relève de la gageure pour les petites îles d’être confrontées à des événements exceptionnels de ce genre.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 24 Avril 2025 à 09:52 | Lu 508 fois