Un village écocitoyen pour devenir acteur de son environnement

Tahiti, le 8 juin 2023 - Belle initiative. Profitant de la Journée mondiale de l'environnement, la ville de Papeete a mis en place, dans les jardins de Paofai, un village écocitoyen pendant trois jours. Les deux premiers dédiés aux scolaires du primaire et du collège, et la dernière journée ouverte au grand public. Une douzaine d'ateliers sont mis en place pour expliquer aux plus jeunes les problématiques environnementales, mais aussi pour permettre à ces adultes de demain de devenir acteurs du devenir de leur planète.



La compréhension, dès le plus jeune âge, des enjeux de la protection de l'environnement permet d'éveiller les consciences et de faire évoluer les comportements pour mieux consommer et réduire ainsi l'impact des activités humaines sur la planète. Cela permet aux enfants d'être acteurs de la transition écologique et l'éducation est l'un des leviers pour former les générations futures à prendre soin de leur environnement. Ainsi sensibilisés, les enfants peuvent ensuite ouvrir le dialogue à la maison et inciter leurs familles à devenir plus écoresponsables. C’est dans cette optique que la ville de Papeete a mis en place, depuis ce jeudi et durant trois jours, un village écocitoyen dans les jardins de Paofai. Les deux premiers dédiés aux scolaires du primaire et du collège, et la dernière journée, samedi, ouverte au grand public de 8h30 à 14 heures, avec, sur place, une douzaine d’ateliers.



Lindsay Changuy était avec ses élèves de CM1 ce jeudi matin dans les jardins de Paofai. Son école (Taimoana) est labellisée “école en santé” et “éco-école pour les déchets” et les enfants sont déjà très impliqués. Les ateliers proposés sont, pour elle, l'occasion de sensibiliser ses élèves à consommer différemment. “Par exemple, là, on apprend à faire des smoothies de feuilles : c'est une alternative pour faire manger aux enfants tous les nutriments qu'il faut. En plus, on a un potager à l'école, donc ils pourront y prendre les feuilles et les apporter à la maison pour reproduire cette recette. Ensuite, on ira à l'atelier sur la faune marine pour vraiment les sensibiliser à la protection de la biodiversité, car l'année prochaine, nous allons faire beaucoup d'activités nautiques. Comme ce sont les acteurs de demain, il faut leur inculquer, au plus tôt, les valeurs et les gestes à adopter pour protéger notre planète”, explique cette jeune enseignante motivée et passionnée qui profite de cette journée pour glaner des idées. “Ce serait bien de refaire ce type de village avec des ateliers tenus par les enfants cette fois, et je suis en train de réfléchir à mettre ça en place au sein de notre école, à plus petite échelle, pour nos élèves mais aussi pour leurs parents.”



Au-delà de l'aspect purement éco-responsable, l'éducation à l'environnement peut aussi aboutir sur des apprentissages très concrets, comme l'enseignement de pratiques agricoles plus vertueuses. L'économie verte est source d'emplois avec de nouveaux métiers qui émergent comme “manager décarbonation” dont la mission consiste à diminuer l'empreinte carbone d'une entreprise. Ce village écocitoyen est une initiative concrète pour que nos enfants soient de meilleurs élèves que leurs parents en matière de protection de notre environnement.



Stéphanie Delorme