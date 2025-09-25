

Un village de l’environnement le 25 octobre

Tahiti, le 16 octobre 2025 - Les 24 et 25 octobre se déroulera le festival Tahiti Soul Jazz dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles. À cette occasion, un grand village de l’environnement sera mis en place le 25 avec la participation de la Diren. Une action qui n’est pas réservée aux seuls festivaliers.



Un festival, mais aussi un village. À l’occasion du festival Tahiti Soul Jazz, l’organisateur 2DZ, en partenariat avec la Direction de l’environnement (Diren), met en place une grande action autour de l’environnement. De 9 à 16 heures, le public pourra se rendre au village installé dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles, sans nécessairement être un festivalier, avant que la place ne soit laissée aux concerts. Les deux premières éditions organisées en 2019 et 2022 avaient déjà remporté un vif succès mais l’édition 2025 promet d’être plus importante encore.



Cette année, une quarantaine de participants prendront place dans ce village improvisé où les visiteurs pourront se familiariser avec le tri, la préservation de l’environnement, mais aussi participer et se former à travers plusieurs ateliers.



Des associations, des entreprises et des institutions accueilleront donc les personnes intéressées et, pour certaines d’entre elles, des ateliers seront mis en place. Cuisine, atelier zéro déchet, mais aussi des animations avec Fenua marionnettes et un spectacle de magie soutenu par la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) sur le harcèlement scolaire seront au programme de cette journée.



Le soir, le village se prolongera jusque 18 heures, pour les festivaliers uniquement, et quelques associations monteront aussi sur scène pour partager les bons gestes avec le public.



Le principe est aussi d’installer trois grandes tentes pour accueillir les associations et autres, mais aussi de diffuser les ateliers tout autour du site : sous les arbres, au bord de l’eau, pour faire un chemin de l’environnement que les gens pourront parcourir.

Un grand nombre d’associations présentes Pour cette réunion autour de la préservation de l’environnement, les principaux acteurs associatifs seront présents. Ainsi, Te mana o te moana, Oceania, les Bourdons de Moorea et Nana sac plastique seront sur le site. Fenua Ma installera les poubelles adéquates pour le recyclage sur place mais mettra aussi des bennes à disposition pour que les “villageois” puissent y déposer leur matériel informatique ou leurs piles usagées.



Des artisans locaux seront aussi de la partie avec la Fromagère de Tahiti, Bount’iti, tous les acteurs qui travaillent dans le circuit court dans l’alimentaire et les cosmétiques.



Zéro Déchet Tahiti mènera par ailleurs un atelier “Do it yourself” pour fabriquer son propre baume à lèvres naturel ou encore son dentifrice en poudre, le tout pour sensibiliser à la réduction des déchets, transmettre des gestes simples, économiques et durables et donner envie d’agir.



Côté nature, l'association Tamari'i Pointe des pêcheurs fera aussi deux ateliers sur la découverte des récifs coralliens et des algues marines et la gestion des ressources marines et d’eau douce.



Les artistes pas oubliés Les artistes présents pour le festival Tahiti Soul Jazz seront également invités à participer à des ateliers. Un mini-village sera mis en place derrière la scène pour qu’ils puissent eux aussi prendre part à la cause environnementale et découvrir ce qui est mis en place au Fenua. Des ateliers leurs seront proposés pour qu’ils puissent réaliser leurs propres bols en coco gravés.



Peut-être iront-ils aussi se mêler au public dans la partie “lire au bord de l’eau” où des livres seront mis à disposition et où le public pourra lui aussi déposer ses livres.



Le 25 octobre, ce sera donc environnement et musique au Musée de Tahiti et des îles.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Vendredi 17 Octobre 2025 à 09:25 | Lu 283 fois



