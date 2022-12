Un vieil entrepôt accueille des commerces atypiques à Pirae

Tahiti, le 13 décembre 2022 - Un salon de tatouage, un de maquillage, un accessoiriste pour pick-up et un skate-shop réunis en un même lieu : “La Fabrique” est implantée sur les hauteurs de Pirae à Hamuta, dans un ancien entrepôt métamorphosé en commerce collaboratif.



Situé dans les hauteurs de Pirae, route de Hamuta, La Fabrique est un lieu unique. Ce vieil entrepôt rénové accueille un salon de tatouage, une boutique de maquillage, un commerce d’accessoire pour pick-up et depuis plus récemment, un skate-shop... Les magasins sont découpés sous forme de box individuels. C’est entre les disques vinyles, les anciens barils, et autres décorations “underground”, que les acteurs de ce lieu réceptionnent le public. Les premiers clients ont été accueillis dès juillet. Mais le site est encore en travaux et ouvre progressivement ses portes.



Après avoir “galéré” à trouver un local pour lancer le projet, Benoît Schweitzer obtient les clés du hangar en janvier 2022. “Je voulais pas du tout faire ça à la base. À l’époque, je faisais mon activité dans une petite maisonnette située en bord de la mer”, explique ce tatoueur et cocréateur de La Fabrique. Accompagné de Sylvain Lales, propriétaire du “Hard Work Truck”, une boutique d’outillage pour véhicule, ils décident de créer un lieu où ils pourraient travailler ensemble. “On a trouvé le site par hasard, le loyer était plus avantageux que les autres. On a sauté sur l’occasion”, explique Benoît. Située à l’arrière d’un commerce extérieur, il faut avoir l’œil pour repérer l’entrée de La Fabrique. “On va rajouter des panneaux d’indication”, rigole-t-il.

Projet “entre amis” “J’aime quand les choses se passent simplement. Le projet s’est fait de fil en aiguille”, confie Benoît. Après un peu plus de 4 mois de “gros travaux”, le tatoueur a “commencé à piquer occasionnellement” dans son nouveau local au mois d’avril. Il travaille avec deux associés, Alexandre et Teihotu. Sa compagne “Jad’art”, de son nom d’artiste, a installé son studio de maquillage à l’entrée de La Fabrique. Maquilleuse professionnelle, elle a notamment reçu la visite de Herenui Tuheiava, Miss Tahiti 2022. “Sylvain à son propre bureau. Il gère ses commandes d’outils automobiles depuis l’entrepôt. Il y a aussi Delhia, elle s’occupe de toute la partie création, communication, et mode. Elle va aussi lancer le 15 décembre une petite braderie”, informe Ben. L’équipe de La Fabrique dispose de son propre studio photo, au cœur du bâtiment.



“On se marre bien. C’est vraiment un projet entre amis. La fabrique, ce n'est pas réellement une entreprise. On se partage toutes les charges, les frais, le loyer et toute la compagnie. Chacun fait sa petite affaire de son côté. L’objectif, c’est que l'on réussisse tous dans notre propre domaine. Les gens viennent se faire tatouer, et se baladent entre nos commerces. Il y a vraiment un effet ping-pong avec la clientèle. À l’avenir, on va essayer de lancer des projets communs. Par exemple, si Allan Besse, le directeur du skate-shop, veut diffuser une vidéo de promotion de skate, je vais essayer de m’ajouter à son projet”, projette l’artiste.

Ça roule pour Allan Depuis maintenant trois semaines, le skateur Allan Besse a ouvert son skate-shop au sein de la fabrique. “J’ai eu cette passion pour le skate dès l’âge de 12 ans. Quand j’étais adolescent, j’ai visité une boutique de skate aux États-Unis. C’est là que j’ai compris que je devais en faire mon métier”, explique le trentenaire. En mai dernier, il démarche le groupe de La Fabrique pour se joindre à l’aventure. “Je suis arrivé il y a 4 ans au fenua. Il n’y avait que des surf-shop pour se fournir en accessoire de skate. J’ai donc décidé de réaliser mes rêves et de monter mon propre commerce”, soutient Allan. Le sportif a commencé à se faire connaître en Polynésie. Il a notamment participé au concours de skateboard Monster Energy Ride Contest au skate-park de Auae, en début d’année. “La première prise de contact avec les membres de l’entrepôt c’est bien passée. On est rapidement devenus amis et j’ai commencé les travaux du skate-shop.” Et le commerce marche conformément à ses attentes : “Je suis satisfait du départ des ventes. Il y a de la demande à Tahiti, que ce soit chez les jeunes, les plus vieux, chez les hommes, les femmes : le public touché est très large”, se réjouit-il. “Mes fournisseurs d’accessoires sont basés en France. J’ai voulu me tourner vers des commerciaux Américains, mais la Polynésie étant française, je suis contraint de commander mes produits aux fournisseurs métropolitains”, déplore Allan Besse, droits de douane obligent. Conséquences : plus de coûts et de temps de transport et davantage “de pollution”.



Les travaux de son “shop” viennent à peine d’être achevés. Le skateur compte organiser des événements dans les skate-parks de Tahiti, “dès que le budget et le temps” le lui permettront. Jeudi 15 décembre, La Fabrique organise une première petite soirée « bière et pizza » pour réunir leurs proches et faire connaître l’enseigne.



Rédigé par Guillaume Marchal le Jeudi 15 Décembre 2022 à 19:10 | Lu 242 fois