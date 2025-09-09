

Un vaste exercice de cybersécurité mobilise au Fenua ce jeudi

Tahiti, le 15 septembre 2025 - Au regard de l’état de la menace d’origine cyber et la nécessité de préparer le plus grand nombre possible d’opérateurs à y faire face, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) a décidé d’organiser et de conduire un exercice de gestion de crise massifié à l’échelle nationale, baptisé REMPAR 25.





Organisé par l’Anssi, avec le soutien des Campus cyber, du Club de la continuité d'activité (CCA), du Clusif qui est une association de référence de la sécurité du numérique en France et de plus de 50 partenaires sur l’ensemble du territoire national, REMPAR 25 vise à éprouver les capacités des organisations à faire face à une cyberattaque systémique. L’exercice se focalise sur les besoins relatifs à l’anticipation, la préparation et l’entrainement des dispositifs de gestion de crise et de continuité d’activité, face à une menace en constante augmentation.



De Paris à Papeete, ce sont donc plus de 1.000 structures qui, ce jeudi, participeront simultanément à l’exercice. En outre-mer, la Polynésie française est le territoire où la participation est la plus importante. Au total, 25 entités polynésiennes issues de secteurs tels que les télécommunications, le transport, le tourisme, l’énergie, la santé, les collectivités locales et le monde associatif prendront part à l’exercice. Rapporté à la population, ce taux de participation est d’ailleurs supérieur à celui observé dans plusieurs régions métropolitaines.



À cette occasion, le haut-commissariat de la République en Polynésie française participera en activant son poste de commandement de crise, ainsi qu’en hébergeant une cellule de crise fictive regroupant dix entités extérieures. Par ailleurs, 14 organismes joueront l’exercice dans leurs propres locaux en s’appuyant sur le scénario fourni par l’Anssi.



La participation à REMPAR25 illustre la mobilisation conjointe de l’État et des acteurs socio-économiques polynésiens pour renforcer la préparation face aux crises d’origine cyber. Cet exercice contribuera à développer la résilience numérique des organisations locales et à consolider la continuité des activités en cas d’incident majeur.

