

Un trimaran de course en Polynésie : tentative de record et ambitions océaniques vers la Route du Rhum 2026

Tahiti, le 8 janvier 2026 - La Polynésie française accueille actuellement le trimaran de course océanique Wraith II, une présence rare sur le territoire. Ce dimanche ou lundi, selon les conditions météorologiques, l’équipage tentera d’établir un temps de référence sur le parcours Tahiti – Tetiaroa – Tahiti.



L’objectif de cette tentative n’est pas seulement la performance, mais aussi la création d’un record ouvert, destiné à servir de référence afin que d’autres navigateurs puissent, à l’avenir, se mesurer sur ce tracé emblématique.



La semaine dernière, le trimaran a navigué aux îles Sous-le-Vent dans le cadre de sa préparation. Ces navigations ont permis de valider le bateau et l’équipage dans des conditions réelles, avec notamment une traversée Moorea – Fare (Huahine) réalisée en 5h30, illustrant le potentiel de performance du multicoque.



Cette présence s’inscrit dans une dynamique plus large portée par Michael Girard, navigateur né à Tahiti, qui développe un projet Route du Rhum en trimaran de 20 mètres de long avec l’ambition claire de représenter la Polynésie française sur l’une des courses transatlantiques les plus mythiques au monde.



Destination Route du Rhum



Au-delà de la Route du rhum, Michael Girard souhaite inscrire ce projet dans la durée à travers de grandes épreuves internationales disputées en équipage polynésien. Parmi les objectifs identifiés figurent notamment la Caribbean 600, course de référence en multicoque au départ d’Antigua, ainsi qu’une transpacifique en équipage polynésien, reliant à nouveau le Pacifique à l’international.



Ces projets ont pour vocation de former, fédérer et mettre en lumière des marins polynésiens au plus haut niveau de la course au large, tout en affirmant la place de la Polynésie sur les grandes routes océaniques.



Engagé dans cette aventure de long terme, Michael Girard est actuellement en recherche de partenaires polynésiens souhaitant s’associer à ce projet sportif, technologique et porteur de visibilité internationale. Déjà soutenu par plusieurs entreprises locales, dont Air Tahiti Nui, le projet reste ouvert à de nouveaux partenaires désireux de participer à une aventure humaine et maritime d’exception, ancrée en Polynésie et tournée vers les grandes courses océaniques.



Avec son associé, Sean Vernon, Michael est aujourd’hui à la tête d’un projet inédit de participation à la Route du Rhum avec deux trimarans, combinant performance, aventure humaine et ancrage Pacifique. Michaël, ancien directeur technique d’une équipe ayant participé au dernier Vendée Globe, qui a l’habitude de gérer des projets de bateaux courses, en a fait son métier depuis plus de 10 ans.



Un projet à long terme au service du Fenua



L’objectif final de ce projet est de ramener en Polynésie le trimaran Te mana o te mau motu. Une fois de retour au Fenua, le multicoque participera notamment à la Tahiti Pearl Regatta, avant de devenir un outil de transmission et de découverte de la voile de haut niveau.



Le trimaran sera ainsi mis au service d’actions pédagogiques auprès des enfants du Fenua, dans les écoles des îles, afin de faire découvrir la course au large, les métiers du nautisme et les valeurs de l’océan. Il permettra également de proposer des expériences de navigation uniques aux touristes de passage, contribuant au rayonnement maritime et sportif de la Polynésie française.



Préparatifs et record



Sean Vernon s’est récemment illustré en établissant un temps de référence en solitaire entre les États-Unis et Tahiti, parcouru en 9 jours à la voile, sans assistance. Cette performance vient d’être officialisée par le World Sailing Speed Record Council (WWSR), confirmant le très haut niveau sportif du projet.



Dans les prochaines semaines, les deux navigateurs poursuivront leur préparation chacun de leur côté. Michael Girard repartira en France fin janvier, afin de préparer son trimaran en vue des prochaines étapes du projet Route du Rhum. Sean Vernon mettra quant à lui le cap sur la Nouvelle-Zélande, où son trimaran sera pris en charge pour des travaux techniques, avant un départ pour la France prévu cet été pour s’entrainer avec Michael sur l’Atlantique.



Rédigé par D'après communiqué le Jeudi 8 Janvier 2026 à 18:24 | Lu 127 fois



