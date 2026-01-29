

Un train régional déraille dans les Alpes suisses, cinq blessés

Goppenstein, Suisse | AFP | lundi 16/02/2026 - Un train régional avec une trentaine de passagers à son bord a déraillé lundi matin dans les Alpes suisses, faisant cinq blessés, et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident qui pourrait être lié à une avalanche.



Le train de la compagnie BLS a déraillé vers 7 heures à la sortie d'une galerie ferroviaire sur la ligne reliant les localités de Goppenstein à Hohtenn, a indiqué la police cantonale du Valais dans un communiqué.



Selon la même source, 29 personnes se trouvaient à bord. Cinq ont été blessées, une ayant été transportée vers un hôpital tandis que les quatre autres ont été soignées sur place sans nécessiter d'hospitalisation.



"Selon les premiers éléments de l'enquête, une avalanche pourrait avoir traversé la voie ferrée peu avant le passage du convoi", selon la police, qui précise que le ministère public valaisan a ouvert une instruction pour déterminer les circonstances du déraillement.



"Nous constatons qu'il y a de grandes quantités de neige sur les voies. Mais est-ce que cette neige est arrivée là suite à une avalanche ou autrement? C'est l'enquête qui devra le déterminer", a déclaré un porte-parole de la police cantonale valaisanne, Daniel Imboden, à la télévision suisse RTS.



- Neige en abondance -



Goppenstein, à environ 45 minutes de route de Sion, la plus grande ville du Valais, se situe à 1.216 mètres d'altitude et il y neigeait abondamment lundi, a constaté une journaliste de l'AFP.



Les opérations de secours ont été compliquées par les conditions météorologiques et le fait que la route proche du lieu de l'accident était enneigée.



Il n'a pas été possible d'y aller "tout de suite avec une ambulance", a indiqué le directeur de l'organisation cantonale valaisanne des secours, Fredy-Michel Roten, à la RTS. Mais "on a quand même un peu l'expérience de travailler hors des routes avec nos sauveteurs spécialisés", en collaboration avec les pompiers et la police, a-t-il dit.



La police a recommandé par la suite dans la journée aux journalistes de ne plus se rendre sur place "en raison de la situation avalancheuse tendue, celle-ci présentant un danger accru".



Une alerte vigilance aux avalanches de niveau quatre (sur cinq) est activée en Valais.



"Depuis dimanche, il est tombé entre 20 et 50 cm de neige fraîche" dans la région de Goppenstein-Brigue au dessus de 1.000 mètres, "et il était déjà tombé 50 à 80 cm la semaine dernière", a indiqué à l'AFP Mikhaël Schwander, météorologue à l'Office fédéral de météorologie et de climatologie.



Sur leur site, les Chemins de fer fédéraux (CFF) indiquaient que le trafic ferroviaire sur la ligne reste interrompu en raison d'une avalanche. La restriction devrait durer au moins jusqu'à mardi 05h30 (4H30GMT).



Un service de bus postal de remplacement entre Goppenstein et Gampel a été mis en place afin d'assurer aux voyageurs la poursuite de leur trajet.



Jeudi, une avalanche déjà avait enseveli un tronçon de la route cantonale reliant la vallée du Lötschental à la hauteur de Goppenstein, interrompant plusieurs heures le trafic routier et le transport automobile mais sans faire aucun blessé ni dégâts.



Les Suisses sont les plus grands utilisateurs du train en Europe, en termes de kilomètres par individu, avec 2.519 kilomètres en moyenne par personne en 2024, selon l'agence suisse Keystone-ATS.



En avril 2023, quinze personnes avaient été blessées quand deux trains régionaux avaient déraillé quasi simultanément dans le nord-ouest du pays, dans le contexte d'une forte tempête.



En raison du risque élevé d'avalanches et des forts vents enregistrés en Valais, un ordre d'évacuation a été diffusé lundi matin pour plusieurs zones situées sur la commune d'Orsières.

le Lundi 16 Février 2026 à 20:42 | Lu 87 fois





