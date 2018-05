Un touriste américain gravement blessé après avoir sauté dans le lagon

"John a fait une plongée depuis un bungalow sur pilotis

Il pensait que l'eau était beaucoup plus profonde et sa tête a frappé le sable."

La lune de miel en Polynésie française de John et Alana Knight s'est transformée en cauchemar le 20 avril dernier. John et Alana Knight étaient prêts à repartir pour le sud de la Californie après un voyage idyllique quand John a sauté dans l'eau qui était beaucoup moins profonde que ce qu'il pensait, ont confié ses proches à la chaîne américaine KTLA.", a expliqué le père d'Alana, Tom Cooper à KTLA. "Blessé à la colonne vertébrale, John ne sentait depuis plus ses jambes. Il a été hospitalisé au centre hospitalier de Taaone où il est soigné.Les médecins essaient de déterminer l'étendue de ses blessures, précise la chaîne américaine. Selon celle-ci, il aurait commencé à retrouver des sensations dans ses jambesLa famille du couple a lancé une cagnotte en ligne pour financer le transport médical spécialisé pour ramener John aux Etats-Unis.Jeudi matin, la cagnotte avait recueilli près de 75 000 dollars (7,5 millions de Fcfp) sur un objectif de 200 000 (20 millions de Fcfp). La famille du couple craint que l’intégralité des dépenses de santé ne soient pas couvertes par leur assurance.