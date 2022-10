Un touriste allemand perd la vie lors d'une plongée à Fakarava

Tahiti, le 27 octobre 2022 – Un touriste allemand de 72 ans est décédé mardi lors d'une plongée dans la passe nord de Fakarava après avoir fait un malaise. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet. Une autopsie du corps de la victime doit être pratiquée.



Drame à Fakarava. Un touriste allemand de 72 ans en vacances avec son épouse sur un catamaran a perdu la vie mardi lors d'une plongée organisée par le prestataire de la croisière. Alors qu'il se trouvait dans la passe nord au sein d'une palanquée comprenant quatre personnes, le septuagénaire s'est senti mal. Peu après être remonté à la surface, le touriste a fait un malaise. Après avoir attendu plus d'une trentaine de minutes qu'un bateau vienne le chercher, l'homme a été conduit au centre médical de l’atoll où son décès a été constaté.



À la suite de ce décès, le parquet a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort dans le cadre de laquelle une autopsie du corps, qui a depuis été rapatrié à Tahiti, devrait être pratiquée dans les jours à venir. Les investigations techniques ont été confiées à la brigade de gendarmerie des Tuamotu-centre et à la brigade nautique de la gendarmerie.