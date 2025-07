Un tireur tue quatre personnes à New York avant de se suicider

New York, États-Unis | AFP | mardi 29/07/2025 - Un homme armé a tué lundi soir quatre personnes, dont un policier, dans un gratte-ciel de New York avant de se donner la mort, selon le maire de New York.



"Nous avons perdu quatre âmes dans un nouvel acte de violence insensée", a déploré Eric Adams lors d'une conférence de presse tard dans la soirée, ne comptant pas le tireur qui a apparemment retourné son arme contre lui.



Selon CNN et NBC, le mobile de celui-ci pourrait être lié à une hostilité envers la Ligue professionnelle de football américain (NFL), visée dans une note de suicide pour avoir initialement ignoré les cas d'encéphalopathie traumatique chronique (ETC), une maladie dont cet ancien joueur amateur pensait peut-être souffrir et qu'il tenait pour responsable de ses troubles mentaux.



Trois hommes dont un policier, ainsi qu'une femme, ont été tués, tandis qu'un autre individu se trouve dans un état critique, ont précisé des responsables.



Les secours ont été appelés lundi vers 18H00 (22H00 GMT) dans le quartier d'affaires de Midtown Manhattan.



Les caméras de surveillance ont filmé un homme descendant d'un véhicule noir, armé d'un fusil d'assaut M4. Il est ensuite entré dans le bâtiment et a immédiatement tiré sur le policier, qui n'était pas en service mais travaillait comme agent de sécurité, avant d'"arroser le hall" de balles, a relaté la cheffe de la police new-yorkaise, Jessica Tisch.



Elle a identifié le suspect comme Shane Tamura, un résident de Las Vegas âgé de 27 ans, qui présentait des antécédents de problèmes psychiatriques et aurait agi seul, après avoir traversé le pays en voiture.



Un revolver, des munitions et des chargeurs ont aussi été trouvés dans son véhicule, ainsi qu'un permis de port d'arme dissimulée et des boites de médicaments à son nom.



- "Ils vous écraseront" -



Selon Mme Tisch, l'assaillant avait visiblement décidé de prendre pour cible le 345, Park Avenue, grand immeuble de bureaux qui, outre des locaux du géant de la finance Blackstone et du cabinet de conseil et d'audit KPMG, abrite ceux de la NFL.



Un employé de la NFL a été "gravement blessé" dans la fusillade mais son état est stable, selon une note adressée au personnel par le commissaire de la ligue, Roger Goodell, a affirmé NBC.



CNN, citant les forces de l'ordre, a indiqué que des documents découverts sur le corps du tireur révèlent ses griefs contre la NFL à qui il reproche sa gestion des cas d'ETC, une maladie cérébrale liée à des chocs crâniens répétés, touchant de nombreux joueurs de football américain.



"On ne peut pas aller contre la NFL, ils vous écraseront", affirme Tamura dans une courte note griffonnée sur trois pages, dans laquelle il demande à ce que son cerveau soit étudié après son décès et fait référence au suicide de Terry Long en juin 2005.



L'ancien joueur des Pittsburgh Steelers s'est donné la mort à 45 ans en ingurgitant une bouteille d'antigel et son autopsie démontrant qu'il souffrait d'une ETC a été menée par Bennet Omalu.



Ce neuropathologiste a mené un combat d'une quinzaine d'années contre la NFL pour faire reconnaître le lien entre les commotions cérébrales répétées et cette maladie neurodégénérative, malgré les tentatives de dissimulation de la ligue jusqu'en 2016.



Selon Sports Illustrated, Shane Tamura était considéré comme un grand espoir du football américain lors de ses années au lycée dans la région de Los Angeles.



Plusieurs médias ont montré une photographie d'un homme moustachu marchant seul dans la rue avec un long fusil dans la main droite, vêtu de lunettes de soleil et d'une veste sombre.



- "D'un étage à l'autre" -



Rapidement, des centaines de policiers, certains portant gilets pare-balles et armes lourdes, et de très nombreuses ambulances, sont arrivés sur les lieux, a constaté un journaliste de l'AFP.



"J'étais dans le bâtiment, il allait d'un étage à l'autre", a confié à l'AFP, près de là, une témoin qui a refusé de donner son nom.



Selon le New York Times, le tireur est mort au 33e étage.



Shad Sakib travaillait dans un bâtiment à proximité quand il lui a été ordonné de se confiner à l'intérieur.



"Tout le monde se demandait ce qu'il se passait, jusqu'à ce que quelqu'un dise que c'est en ligne, que quelqu'un est rentré avec une mitraillette", a-t-il dit à l'AFP. "Il est rentré dans le bâtiment juste à côté. On a vu une photo de lui marchant là même où je passe pour aller chercher à déjeuner", a ajouté ce témoin.



Le candidat de gauche à la mairie de New York, Zohran Mamdani, s'est dit "profondément attristé" par la nouvelle.



Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés.



En 2024, plus de 16.000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon l'ONG Gun Violence Archive.

le Mardi 29 Juillet 2025 à 05:24 | Lu 65 fois