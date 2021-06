Un tireur en voiture fait un mort et 12 blessés dans l'Arizona

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | vendredi 17/06/2021 - Une personne a été tuée et douze autres ont été blessées lors d'une série de fusillades commises par un homme qui circulait en voiture en Arizona, a annoncé jeudi la police après avoir interpellé le tireur présumé.



L'homme avait ouvert le feu, apparemment au hasard, à au moins huit endroits distincts dans la périphérie de Phoenix, des violences qui se sont échelonnées sur une heure et demie.



Quatre personnes au total ont été blessées par balle, dont une mortellement, tandis que les neuf autres victimes ont subi des blessures légères, liées pour certaines à des éclats de verre.



"Nous ne savons pas quelles étaient les motivations, nous n'avons aucune idée de ce que cette personne pensait quand elle est allée commettre ces actes", a déclaré le porte-parole de la police de Peoria, Brandon Sheffert.



"Evidemment nous voulons élucider cela, car beaucoup de gens ont peur, beaucoup de gens ont été affectés", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse, organisée à l'intérieur en raison des températures caniculaires (48°C) qui régnaient jeudi après-midi dans la région de Phoenix.



Le suspect a pu être appréhendé après que des pompiers ont identifié un véhicule qui correspondait à la description donnée par plusieurs témoins des fusillades. L'homme qui se trouvait au volant n'a pas opposé de résistance lors de son interpellation et les policiers ont découvert une arme dans son véhicule.



Cet événement fait suite à d'autres fusillades récemment survenues dans l'ouest des Etats-Unis, comme en Californie où un employé mécontent a exécuté neuf de ses collègues le mois dernier, ou dans le Colorado où dix personnes ont été abattues dans un supermarché en mars.



Au total, 279 personnes ont été tuées depuis le début de l'année lors de fusillades de masse aux Etats-Unis (au cours desquelles au moins quatre personnes sont tuées ou blessées) selon les statistiques de l'organisation Gun Violence Archive.



Parallèlement, les victimes d'armes à feu ont augmenté dans tout le pays: plus de 20.200 personnes, suicides inclus.