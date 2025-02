Un thonier chinois remorqué après son échouage dans la passe de Papeete

Tahiti, le 19 février 2025 – Un thonier chinois s'est échoué ce mercredi matin dans la passe de Papeete, surpris par la houle et le récif. Les 16 marins à bord sont sains et saufs, et aucune pollution n’a été constatée. Aucune enquête n’a été ouverte pour l’instant, tandis que le Haut-commissariat rappelle que la présence de thoniers chinois, comme d’autres navires étrangers, dans les eaux polynésiennes est une pratique courante, notamment pour le ravitaillement, et que tous sont placés sous la surveillance des autorités de l’État en mer.



Le Pingtairong 316, un thonier battant pavillon chinois, s'est échoué ce mercredi matin à la sortie du port de Papeete, côté aéroport, en face de l’hôtel Hilton. Pris de court par la houle et le récif bordant la passe, le navire a fini sa course sur un haut-fond où le tirant d’eau n’excède pas deux mètres. Avec un gabarit bien supérieur, il n’avait aucune chance d’y passer sans encombre. Heureusement, les 16 marins à bord sont sains et saufs.



Deux vedettes de la gendarmerie, épaulées par le remorqueur Aito Nui du port autonome, sont rapidement intervenues pour dégager le thonier du récif alors qu'une fumée noire était visible au-dessus du navire avant les manœuvres.



Selon les premiers éléments recueillis, il n'y aurait pas de trace de pollution visible. "Le plus important, c'est qu'il n'a pas coulé et que les marins sont en sécurité", a précisé la capitainerie du port, contactée par Tahiti Infos.



Une fois dégagé, le Pingtairong 316 a été remorqué jusqu’au quai des pétroliers. Pendant l'opération, plusieurs bateaux ont dû patienter au large avant de pouvoir franchir la passe, dont l’Aranui.



Contacté, le Haut-commissariat a confirmé qu'aucune enquête n’avait, pour l’instant, été ouverte. Le thonier fera simplement l’objet d’une inspection technique, ordonnée par le Service de l'Etat des affaires maritimes (Seam) et le port autonome, afin de s’assurer qu’il puisse reprendre la mer en toute sécurité.



Le Haut-commissariat a également tenu à rassurer la population en rappelant que la présence de navires chinois, comme d'autres navires étrangers, dans les eaux polynésiennes était tout à fait normale, notamment pour le ravitaillement. "En aucun cas, ils ne se livrent à de la pêche illégale. Tous les navires sont suivis par les autorités de l’État en mer".