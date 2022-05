Un terrain d’entente à Nivee pour les "car bass"

Tahiti, le 16 mai 2022 – L’aménagement d’une emprise domaniale est envisagé pour les amateurs de “car bass”, sur le site de Nivee à Papenoo.



Ils sont souvent mis en cause pour les nuisances sonores que leur passion génère : Les amateurs de "car bass" devraient bientôt pouvoir s’adonner à leur dada pour le gros son en toute quiétude… Le ministère en charge de la Jeunesse, en partenariat avec le ministère en charge du Foncier et la Direction des affaires foncières (DAF), ont ciblé un site domanial de Nivee à Hitia’a o te Ra, qui pourrait être aménagé pour la centaine de passionnés de car bass que compte l’île de Tahiti. Une fois les travaux d'accessibilité réalisés, le terrain sera géré et contrôlé par la Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse (DPDJ).

Le 19 avril dernier, le ministre de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance, en charge des sports, a rencontré les associations de "car bass" dans un contexte où leurs membres sont souvent mis en cause pour nuisances sonores, car ils ne disposent pas de lieux adaptés à leur pratique sur l’île de Tahiti.

Après un large tour de table qui a donné lieu à des échanges concrets et constructifs avec les représentants des associations, le ministre a chargé la Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse (DPDJ) d’encadrer cette pratique et a proposé de dédier un site pour assouvir leur passion.