

Un surfeur grièvement blessé à Teahupo’o

Tahiti, le 19 juin 2026 – “On est tous sous le choc de cet accident”. Jeudi après-midi, un surfeur américain de 56 ans a fait une mauvaise chute sur la vague de Teahupo’o. Secouru par des personnes sur place, puis par les pompiers de Taiarapu-Ouest, il a été pris en charge à l’hôpital de Taravao, avant d’être transféré au CHPF, rapportent nos confrères de Radio 1. Selon nos dernières informations, il est actuellement en service de réanimation et son pronostic vital est engagé.





Jeudi, en fin d’après-midi, un surfeur californien de 56 ans a gravement chuté sur une vague à Teahupo’o. “Il est mal tombé sur la tête, ça lui a fait comme un coup du lapin. Il a été récupéré par un jeune surfeur de Teahupo’o dans le west bowl alors qu’il se noyait et on lui a prodigué les gestes de premiers secours sur un bateau en attendant l’arrivée de nos pompiers”, rapporte le maire délégué de Teahupo’o, Milton Parker.



Les conditions de houle n’étaient pas particulièrement grosses, à peine deux mètres. “Les accidents sont souvent graves dans ces cas-là, car il y a peu d’eau sur le récif”, poursuit le tāvana.



Selon nos confrères de Radio 1, le surfeur a été transféré à l’hôpital de Taravao, puis au CHPF. Hospitalisé en service de réanimation, son pronostic vital est engagé. “On est tous sous le choc de cet accident. La commune adresse tout son soutien à la famille”, conclut le maire délégué de Teahupo’o, qui a prévu de se rendre sur place dans la journée.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 19 Juin 2026 à 12:46 | Lu 673 fois



