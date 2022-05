Un spectacle d’hypnose à Tahiti le 11 juin

TAHITI, le 23 mai 2022 - Formé à l’hypnose, Yoann Moutaramin va quitter son cabinet quelques heures pour proposer une soirée d’hypnose spectacle. C’est la deuxième fois qu’il monte sur scène pour ce genre d’événement. Les réservations sont ouvertes.



Divertir, s’amuser et montrer l’étendue de ce que peut apporter l’hypnose, tels sont les objectifs du spectacle que Yoann Moutaramin va animer le 11 juin au restaurant Ô Belvédère. C’est la deuxième fois qu’il proposera ce genre de soirée en Polynésie. La première fois avait eu lieu au Manava de Moorea. " Ce qui est bien, c’est que le public, à la fin est unanime ." Toutes les personnes, qu’elles soient convaincues ou non, qu’elles aient des doutes ou des à priori, s’accordent après le show sur l’étendue des possibilités de la pratique. " C’est vraiment une grande satisfaction de voir ça ! "



Avant le jour J, Yoann Moutaramin, formé à l’hypnose, rassure : " il n’y a pas de manipulation ou de prise de pouvoir ". Les personnes sous hypnose " restent maître de leur corps " car " on ne peut pas jouer avec l’inconscient ".



Pendant le spectacle, il testera d’abord la réceptivité du public avant d’inviter sur scène une poignée de spectateurs. Il les hypnotisera " toujours dans la bienveillance, le respect et la sécurité ", insiste-t-il. Ainsi, il est capable de faire oublier son prénom à quelqu’un, lui faire oublier un chiffre, couper la réceptivité du goût ou de l’odorat. " Je propose une sorte de voyage aux personnes sur scène. "



Rencontre avec Messmer



Yoann Moutaramin est allé voir Messmer sur scène à deux reprises. " J’ai été fasciné à chaque fois par la manière dont il est capable d’emmener quelqu’un très rapidement. " C’était en 2015. " Je suis tombé dans la potion à ce moment-là. " Yoann Moutaramin travaillait alors dans le secteur du luxe, il était manager. " Je prenais soin des gens de l’extérieur. " Aujourd’hui, il leur vient en aide de l’intérieur.



Il a commencé par s’intéresser à l’hypnose spectacle. Messmer, avec qui il a échangé après l’avoir vu sur scène, lui a parlé " d’un vieux grimoire, un vieil ouvrage du XIXe siècle conseillé par son propre grand-père que j’ai réussi à me procurer ". Grâce à cela, Yoann Moutaramin s’est formé, il s’est amusé en soirée avec ses nouvelles capacités, a fait " voyager " son entourage. Mais il a voulu aller plus loin. Il a suivi une formation pour devenir hypnothérapeute pendant 6 mois puis a ouvert un cabinet, mettant un terme à sa première vie professionnelle. Il s’est installé à Orléans, en France.



L’hypnose est un état de conscience modifiée, une relaxation profonde qui permet d’atteindre le subconscient. Une personne sous hypnose fait complètement abstraction de ce qui l’entoure. " Encore une fois, l’hypnotiseur ne prend pas le contrôle du subconscient, les personnes sous hypnoses restent maîtresse d’elles-mêmes que ce soit à l’occasion d’un spectacle ou d’une séance en cabinet ."



Grâce à cet outil, le thérapeute peut accompagner ses patients à se libérer d’une addiction, d’une phobie, du stress. L’hypnose peut aussi permettre de perdre du poids, soulager la douleur lors d’une intervention chirurgicale par exemple ou d’un accouchement. La pratique a fait ses preuves. En France, elle a été reconnue en 1992 par l’Inserm. La première formation universitaire a été lancée en 2001. Elle est de plus en plus utilisée dans le monde médical, dans les hôpitaux notamment mais pas seulement. Elle peut aussi être réalisée pour un simple moment de bien-être et de détente.



Installé à Moorea, Yoann Moutaramin pratique l’hypnose sur son île de résidence et à Tahiti. Le bouche à oreille a été extrêmement rapide et efficace. " J’ai gagné la confiance de médecins ", ajoute-t-il. Après des mois de restrictions dues au Covid, il peut enfin remonter sur scène. Il conserve en parallèle son activité thérapeutique.



Pratique



Spectacle d’hypnose le 11 juin de 18 à 20 heures Ô Belvédère.

Tarif : 2 000 Fcfp par personne.

Réservation obligatoire au 89 403 4033

Tapas & Dîner



Contacts



FB : Yoann Moutaramin hypnotherapeute Moorea et Tahiti

Tél. : 87 24 56 50



Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 23 Mai 2022 à 17:18 | Lu 410 fois