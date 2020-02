Un septuagénaire poursuivi pour le meurtre d’un homme de 23 ans

Quatre jours après les faits, l’accusé avait été mis en examen puis placé en détention provisoire. Le procès de cet homme, qui a depuis été libéré et placé sous contrôle judiciaire, s’est ouvert lundi devant la cour d’assises de Papeete pour deux jours de débats en présence de la concubine de la victime qui s’est constituée partie civile.



Comme il en est d’usage, la personnalité de l’accusé a été évoquée en détail. L’homme, qui a travaillé en qualité de mécanicien pour le CEP entre, 1964 et 1998, est marié, père de six enfants et grand-père de 20 petits-enfants. Depuis 2011, il vit à Marokau dont sa femme est originaire et perçoit une retraite de 380 000 Fcfp par mois.



Interrogé sur sa version des faits lundi, l’homme a indiqué qu’il avait commis ce geste pour “protéger son foyer” et qu’il n’avait jamais eu l’intention de “tuer” la victime. “A ce moment-là, je n’avais pas d’autre solution, cette arme était le seul moyen de protection”, a-t-il affirmé avant que sa femme ne s’avance à son tour à la barre. Elle a indiqué qu’elle avait assisté à la première scène de violence mais pas à la seconde scène fatale car elle était allée se “cacher”. Est ainsi ressortie toute la difficulté de cette affaire du fait de l’absence de témoins, de l’arrivée tardive des enquêteurs et des changements de versions de l’accusé.