Un septième SDF décède à Tahiti en 2019

Lire aussi : https://www.tahiti-infos.com/Six-SDF-sont-morts-a-Tahiti-depuis-le-debut-de-l-annee_a183843.html

« Nos frères de la rue encore frappés par un décès. » La page Facebook du centre d’accueil de sans-abris, Te Vaiete, a annoncé lundi la mort d’un septième SDF depuis le début de l’année à Tahiti. Charles, âgé de 50 ans, s’est éteint au centre hospitalier de Taaone dimanche. « Charles était un grand solitaire et un grand marcheur… On pouvait le rencontrer aussi bien du côté de l'aéroport qu'à Nahoata entouré de ses chiens », commente le centre d’accueil Te Vaiete.« C'est la septième personnes en grande précarité et à la rue qui décède cette année », précise le post sur Facebook, deux semaines après le cri d’alarme du Père Christophe de la cathédrale de Papeete. L’homme d’église s’était en effet élevé le 6 août dernier dans nos colonnes contre l’indifférence dans laquelle un taux anormalement élevé de sans-abris perdait la vie en Polynésie française.