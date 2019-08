Six SDF sont morts à Tahiti depuis le début de l'année

En juillet 2018, la ministre de la Famille et des Solidarités, Isabelle Sachet, annonçait une série de mesures urgentes :

1- La construction d'un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à la Mission, permettant d'héberger 70 personnes SDF pour un coût de 440 millions de Fcfp. Les travaux devaient commencer en avril 2019

2- L'ouverture d'un foyer d'urgence à Vairao ou à Hitiaa

3- Un accompagnement des personnes sans domicile fixe

4- La construction d'un foyer des jeunes travailleurs de 40 logements à Papeete, les travaux étaient annoncés pour janvier 2019



Mais force est de constater que, un an après les annonces de la ministre, rien n'a été fait. Le directeur de cabinet du ministère de la Solidarité, Jean-Michel Garrigues, nous a expliqué que "pour le CHRS, on essayait de négocier un grand terrain avec les Sanitos à Punaauia, mais on n'a pas pu s'accorder sur le prix. Sur le projet de foyer des jeunes travailleurs porté par la ministre de la Santé, Maina Sage, sur un terrain des protestants, ça n'a pas débouché, une fois de plus. Sur le centre d'hébergement d'urgence prévu sur les hauteurs de la Mission, il y a eu une levée de bouclier de l'ensemble du voisinage qui ne voulait pas en entendre parler. Et l'opposition du voisinage est un problème récurrent pour ces projets."



Le dir'cab nous assure que "pour autant, on n'est pas resté les bras croisés. Pour les jeunes travailleurs, on a passé un accord avec l'OPH qui va nous affecter le bâtiment 5 de la Cité Grand, le plus grand et le plus récent, qui nécessite le moins de travaux. Donc d'ici la fin de l'année ou au tout début de l'année prochaine, on devrait avoir 52 à 60 places et on pourra y placer des jeunes travailleurs. Ça sera transitoire le temps de trouver un terrain approprié où construire. Pour le centre d'hébergement d'urgence j'étais encore ce matin avec le directeur général des services de la ville de Papeete, on finalise le montage juridique pour le site Vaininiore, à côté des pompiers où il y a le centre de jour de l'association Te Vai-ete. Ce site va nous être affecté pour que l'on y détruise puis reconstruise le centre d'hébergement d'urgence sur le terrain de 1 500 m². Pendant ce temps on va déménager le centre de jour, on est sur le point de signer un contrat avec un propriétaire privé. On aura un centre de jour moderne qui permettra de répondre aux attentes des SDF avec un recensement, la possibilité de laver son linge, prendre des douches, s'alimenter, stocker des objets... On fera ça avec un appel à projet lancé d'ici quelques semaines. Concernant le CHRS on cherche toujours un local. Il faut un terrain près de la ville, mais il faut aussi que la population l'accepte. Pour le village communautaire, on a 8 hectares de terres sur Taravao, donc on voudrait lier le projet avec celui de l'association de réinsertion Tamarii Nuutania de réinsertion des jeunes délinquants. On ne veut pas les mélanger non plus, donc on étudie ça, et il faut encore viabiliser le terrain."