Un séisme de magnitude 6 secoue le sud des Philippines

General Santos, Philippines | AFP | mercredi 01/02/2023 - Un séisme de magnitude 6 a secoué le sud des Philippines mercredi, a rapporté l'institut sismologique américain USGS, les autorités locales mettant en garde contre des répliques et des dégâts.



Le tremblement de terre a eu lieu à 18h44 locales (10H44 GMT), près de la municipalité de Monkayo dans la province de Davao de Oro sur l'île de Mindanao.



Aucun dommage important n'a été rapporté dans l'immédiat.



"Nous avons été choqués parce qu'il est inhabituel que cela se produise ici", a déclaré le caporal de police Lucita Ambrocio, basé dans la municipalité voisine de New Bataan.



Les secousses ont "duré 15 à 20 secondes", a déclaré M. Ambrocio, qui a couru à l'extérieur avec ses collègues lorsque le poste de police a commencé à trembler.



"Après 10 minutes, nos collègues sont retournés dans le bâtiment. J'ai vérifié les locaux et j'ai vu une petite fissure dans la caserne", a-t-il indiqué.



Les Philippines sont situées sur la "ceinture de feu du Pacifique", une zone d'intense activité sismique et volcanique.